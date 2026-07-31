KM 150/500 R Bp Pack er en batteridrevet feiemaskin med tre hjul, lavt støynivå og null utslipp. Maskinen fungerer etter feiebrettprinsippet og suger opp fint støv og grov smuss. Avfallsbeholderen lukkes automatisk under transport. Valsebørstene tilpasses automatisk til ujevne underlag og kan enkelt skiftes uten verktøy. Det redesignede feiesystemet reduserer slitasjen. To horisontalt montert flate foldefiltre sikre ren luft selv i områder med store mengder støv. Filterrensing gjøres ved å trykke på en knapp og utføres med en effektiv dobbeltskrape. Filteret er lett tilgjengelig og kan skiftes uten bruk av verktøy. Grunnfunksjonene velges med en praktisk EASY- Operation-bryter.