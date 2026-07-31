Feiemaskin med oppsug KM 150/500 R Bp Pack
Fullhydraulisk industriell feiemaskin med robust design takler de tøffeste jobbene i bygg- og metallindustrien, støperier og andre bransjer med stort renholdsbehov.
KM 150/500 R Bp Pack er en batteridrevet feiemaskin med tre hjul, lavt støynivå og null utslipp. Maskinen fungerer etter feiebrettprinsippet og suger opp fint støv og grov smuss. Avfallsbeholderen lukkes automatisk under transport. Valsebørstene tilpasses automatisk til ujevne underlag og kan enkelt skiftes uten verktøy. Det redesignede feiesystemet reduserer slitasjen. To horisontalt montert flate foldefiltre sikre ren luft selv i områder med store mengder støv. Filterrensing gjøres ved å trykke på en knapp og utføres med en effektiv dobbeltskrape. Filteret er lett tilgjengelig og kan skiftes uten bruk av verktøy. Grunnfunksjonene velges med en praktisk EASY- Operation-bryter.
Egenskaper og fordeler
Effektivt filtersystemFlatt foldefilter med 7 m² filteroverflate. Effektiv rengjøring med dobbel skrape.
Komfortabel arbeidsplassEnkel justering og personlig tilpassing. Alle skjermer er god synlige.
Enkel betjening, vedlikehold og service.Enkel teknologi med velprøvde komponenter: komplett hydraulisk drift, elektrisk i stedet for elektronisk. Enkel tilgang til motoren for raskt og enkelt vedlikehold. Hovedvalsebørste og flatt foldefilter kan skiftes uten bruk av verktøy.
Mulighet for chassis med 4 hjul
- Forbedrer veigrepet på glatt underlag og ujevne overflater.
- Øker kjørekomfort og sikkerhet.
- Ideell for sensitive overflater på grunn av lavt kontakttrykk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Elektrisk
|Fremdrift
|Elektrisk motor (likestrøm)
|Motoreffekt (V/kW)
|48 / 10
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|12000
|Arbeidsbredde (mm)
|1200
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1500
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1800
|Batterikapasitet (Ah)
|700
|Batterispenning (V)
|48
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Avfallsbeholder (l)
|500
|Stigningskapasitet (%)
|12
|Kjørehastighet (km/t)
|8
|Filterflate (m²)
|7
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|2690
|Vekt, klar til bruk (kg)
|2690
|Mål (L x B x H) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
Scope of supply
- Hjul i solid gummi
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Justerbar valsebørste
- Servostyring
- Feiebrettprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Hydraulisk løft av konteiner
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Ladeindikator
- Driftstimeteller
Videoer
Bruksområder
- For industri (støperier, sementfabrikker), logistikk og varelagre, parkeringsplasser, bygg- og anleggsbransjen, flyplasser og havner.