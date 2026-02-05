KIRA BR 200 kombinerer intelligent teknologi med imponerende arealytelse. Takket være den brede arbeidsbredden og høye kjørehastigheten, rengjør den effektivt og grundig – selv på teksturerte og ujevne gulv. Tidsbesparende rengjøring i ett trinn: Med valsebørsteteknologien utføres forhåndsfeiing og vasking i én og samme operasjon, noe som sparer verdifull tid. Sidebørsten sikrer rene resultater helt inn til kantene. Sikker navigasjon: Det kraftige multisensorsystemet med 360° allround-sikt gjenkjenner pålitelig hindringer, overheng og glassflater, noe som sikrer trygg navigasjon. Maksimal autonomi med dokkingstasjon: Den separat tilgjengelige dokkingstasjonen gir maksimal autonomi ved å automatisere påfylling av rent vann, tømming av skittent vann, rengjøring av tank, og lading av batterier. Fleksibel planlegging: Kalenderfunksjonen gir en fleksibel og adaptiv måte å planlegge rengjøringsoppgaver på forhånd. KIRA BR 200 kan operere helautonomt, men kan også styres manuelt som en ride-on-maskin ved behov. Enkel integrering: Den er alltid tilkoblet via KIRA Equipment Manager og KIRA Robots-appen, og kan enkelt integreres i eksisterende prosesser.