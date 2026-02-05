Gulvvaskemaskin KIRA BR 200
KIRA BR 200 er en effektiv rengjøringsrobot som er designet for å rengjøre store områder. Med valsebørster er den ideell for teksturerte og ujevne gulv – den er intelligent, effektiv og kraftig i alle bruksområder.
KIRA BR 200 kombinerer intelligent teknologi med imponerende arealytelse. Takket være den brede arbeidsbredden og høye kjørehastigheten, rengjør den effektivt og grundig – selv på teksturerte og ujevne gulv. Tidsbesparende rengjøring i ett trinn: Med valsebørsteteknologien utføres forhåndsfeiing og vasking i én og samme operasjon, noe som sparer verdifull tid. Sidebørsten sikrer rene resultater helt inn til kantene. Sikker navigasjon: Det kraftige multisensorsystemet med 360° allround-sikt gjenkjenner pålitelig hindringer, overheng og glassflater, noe som sikrer trygg navigasjon. Maksimal autonomi med dokkingstasjon: Den separat tilgjengelige dokkingstasjonen gir maksimal autonomi ved å automatisere påfylling av rent vann, tømming av skittent vann, rengjøring av tank, og lading av batterier. Fleksibel planlegging: Kalenderfunksjonen gir en fleksibel og adaptiv måte å planlegge rengjøringsoppgaver på forhånd. KIRA BR 200 kan operere helautonomt, men kan også styres manuelt som en ride-on-maskin ved behov. Enkel integrering: Den er alltid tilkoblet via KIRA Equipment Manager og KIRA Robots-appen, og kan enkelt integreres i eksisterende prosesser.
Egenskaper og fordeler
Dokkingstasjon (valgfri)Muliggjør helautomatisk drift. Ressurser kan etterfylles automatisk av roboten (påfylling av rent vann, tømming av skittent vann, skylling av tank og lading av batteri). Valgfritt tilbehør; roboten kan også betjenes uten dokkingstasjonen.
Pålitelig navigering rundt hindringerOppdager pålitelig ukjente hindringer. Planlegger og velger selvstendig de mest effektive rutene. Utfører autonome kjøremanøvrer ved behov.
InfrastrukturtilkoblingKIRA BR 200 kan integreres sømløst i eksisterende infrastruktur. Rulleport- og VDA 5050-tilkoblinger muliggjør et effektivt og fleksibelt samspill med andre systemer for høy automatiseringsgrad og optimaliserte prosesser.
Enkel å bruke
- Tydelig oversikt gir sikker kontroll av alle enhetens funksjoner via berøringsskjermen.
- Trinn-for-trinn brukerveiledning for enkel, intuitiv betjening.
- Enkelt å sette opp og enkelt å bruke roboten uten ekspertkunnskap.
Valsebørsteteknikk
- Ideell for svært skitne overflater takket være det høye kontakttrykket fra de selvrensende valsene.
- Lavt vannforbruk.
- Forhåndsfeiing og skuring i én og samme operasjon.
Integrert sidebørste
- Muliggjør grundig rengjøring helt inntil kantene.
- Fører smuss direkte inn i vaskeområdet under maskinen.
- Minimaliserer behovet for manuelt etterarbeid.
Pålitelig navigering takket være flersensorsystem
- Kraftige sensorer gir full 360-graders oversikt.
- Gjenkjenner pålitelig både overheng og glassflater.
- Sensorovervåking av sideområdene.
Sikkerhetssertifisert
- Sikker og kontaktløs oppdagelse av hindringer, fall og mennesker.
- Sikkerhetssertifisert i henhold til CSA_22.2 nr. 336-17 og IEC 63327.
- Egnet for drift i områder med mye trafikk.
Et bredt spekter av bruksmuligheter
- Fleksibel drift med valg mellom helautomatisk og manuell modus.
- Mulighet for manuell overstyring for nøyaktig flekkrengjøring.
- Støtte for flere brukerprofiler med egne, tilpassede rettigheter.
Tilkoblingsmuligheter
- Full integrasjon og direkte tilgang til KIRA Equipment Manager og KIRA Robots-appen.
- Motta sanntidsvarsler og statusmeldinger rett på mobilen.
- Full oversikt med detaljerte rengjøringsrapporter, sanntids-maskinstatus og feilvarsler.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Nominell inngangseffekt (W)
|2250
|Kraftig fremdriftsmotor (W)
|1300
|Effekt, vifte (W)
|552
|Effekt, børste (W)
|1500
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|850
|Børstetrykk (g/cm²)
|215
|Børstehastighet (rpm)
|380 - 950
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1100
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|200 / 220
|Kjemitank (l)
|10
|Smussbeholder (l)
|9
|Teoretisk ytelse, autonom drift (m²/t)
|maks. 4590
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|7143
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Antall batterier
|4
|Batteritype
|Li-Ion
|Batterikapasitet (V/Ah)
|24 / 320
|Batteritid (t)
|ca 4
|Ladetid for batteri (t)
|ca 4,7
|Hastighet, autonom (km/t)
|maks. 5,4
|Lydnivå (dB)
|64,5
|Minimum bredde for snuoperasjon, autonom (m)
|2,8
|Stigningskapasitet (%)
|maks. 6
|Minimum bredde, autonom (mm)
|maks. 1350
|Vekt uten tilbehør (kg)
|630
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|630
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|632,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Scope of supply
- Batteri og lader
- Inkludert nal
- Valsebørste: 2 Stk
- Sidebørste
- Blinkende varsellampe
Utstyr
- Batteri
- Type sugelepper: Linatex®
- DOSE
- med hastighetsavhengig vanndosering
- Stor berøringsskjerm med høy oppløsning
- Dokkingkompatibel
- Rullegardinstyring forberedt
- autonom rengjøring
- Automatisk forhåndsfeining
- med manuell kjøremodus
- Enkelt og intuitivt oppsett uten behov for ekspertkunnskap
- Kvalitetssensorer
- hindrings- og kollisjonsdeteksjon
- svinger automatisk i møte med hindringer
- Sikkerhetssertifisert for offentlige områder
- oppretting av rengjøringsrapporter
- Varsler på mobile enheter
- Tidsstyringsfunksjon
- Auto Fill
- Fargede lys for å vise robotens bevegelser og driftsstatus
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- med innlæringsmodus (Teach and Repeat)
- Børstetype: Rundbørste
- Variabelt kontakttrykk
- robust sugebom i støpt aluminium
- styres ved hjelp av app
- Kommunikasjonsgrensesnitt: VDA 5050
- Dosering av rengjøringsmiddel
Videoer
Bruksområder
- Store arealer med strukturerte og ujevne gulv.
- For både store, sammenhengende arealer og definerte delområder.
- Egnet for bruk i offentlige rom
- Perfekt for store arealer som flyplasser, jernbanestasjoner, produksjonslokaler, logistikksentre, messehaller, konferanse- og konsertsaler m.m.
- Kan brukes til rengjøring innen transport, industri og bygg