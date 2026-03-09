Med 3-i-1 multi strålerør får du tre funksjoner i én lanse ved å vri på lansen: rotojet/ dirtblaster, justerbar høytrykkstråle og påføring av rengjøringsmiddel. Trykket justeres med tommelen på høytrykkspistolen. Passer til Kärchers høytrykksmodeller K5 Full Control Plus med og uten slangetrommel.