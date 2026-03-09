3-i-1 Multijet strålerør MJ 145 Full Control Plus for K5
3-i-1 multijet strålerør passer til K5 Full Control Plus-modeller (fra 2017) med og uten slangetrommel.
Med 3-i-1 multi strålerør får du tre funksjoner i én lanse ved å vri på lansen: rotojet/ dirtblaster, justerbar høytrykkstråle og påføring av rengjøringsmiddel. Trykket justeres med tommelen på høytrykkspistolen. Passer til Kärchers høytrykksmodeller K5 Full Control Plus med og uten slangetrommel.
Egenskaper og fordeler
Full kontroll
Trenger ikke stoppe rengjøringen for å bytte lanse
- Vri på strålerøret for å finne riktig innstilling.
Tre innstillinger i én lanse
- Påføring av rengjøringsmiddel, roterende dyse og justerbar stråle
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|445 x 63 x 63
For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Kjøretøy
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Områder rundt hjem og hage
- Hage- og steinmurer
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Gjerder