G 120 Q Full Control Høytrykkspistol
Full Control høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling og display som viser valgt trykkinnstilling. Passer Kärcher K3 full Control høytrykkspylere med Quick Connect hurtigkobling.
Høytrykkspistolen som gir deg full kontroll når du vasker. G 120 Q Full Control Høytrykkspistol er utstyrt med display som viser innstillinger for trykk og rengjøringsmiddel. Ved å vri på lansen kan trykket justeres mellom HARD, MEDIUM og SOFT, samt påføring av rengjøringsmiddel. LED displayet er enkelt å se i all slags vær. Høytrykkspistolen passer til alle Kärcher K3 Full Control høytrykkspylere.
Egenskaper og fordeler
Lettfattelig manuelt display som viser trykkinnstilling og innstilling for påføring av rengjøringsmiddel.
- Gjør det enkelt å velge riktig trykk for hvert enkelt rengjøringsobjekt.
Quick Connect hurtigkobling
- Quick Connect system for rask og enkel tilkobling av høytrykkspistol og høytrykksslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|432 x 42 x 216