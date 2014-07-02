Høytrykksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, ID 8/155°C/400 bar

10 m høytrykksslange Longlife 400 (DN 8) med roterende kobling, tolags høyfast ståltråd forsterket. Koblinger i begge ender. M 22 x 1,5, med knekkbeskyttelse. Ytterligere data: DN 8/155°C/400 bar.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 400
Lengde (m) 10
Tilslutningsgjenger 2 x M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,7
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