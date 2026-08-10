Car cleaning kit
Zestaw do czyszczenia wnętrza samochodu jest łatwy w obsłudze i zawiera szczotkę do kurzu, specjalną ssawkę oraz elastyczny wąż do wygodnego czyszczenia całego wnętrza samochodu. Niezależnie czy czyścisz deskę rozdzielczą, siedzenia samochodowe, powierzchnie tekstylne czy dywaniki podłogowe, możesz dotrzeć i niezawodnie wyczyścić nawet najmniejsze otwory i szczeliny.
Nowa wersja zestawu do czyszczenia wnętrza samochodu firmy Kärcher przekonuje wysokim poziomem czystości: za pomocą szczotki do kurzu i specjalnej ssawki normalnie pracochłonny proces czyszczenia wnętrza samochodu staje się łatwiejszy niż kiedykolwiek. Elastyczny wąż o regulowanej długości gwarantuje niezwykle łatwą obsługę: zapewnia łatwy dostęp do nawet najmniejszych szczelin i trudno dostępnych miejsc. Wszystkie tapicerowane powierzchnie, dywaniki, deskę rozdzielczą, konsolę środkową i bagażnik można dokładnie wyczyścić, dzięki czemu Twój samochód będzie idealnie czystą strefą komfortu.
Cechy i zalety
Kompleksowe wyposażenie dodatkowe do dokładnego czyszczenia wszystkich powierzchni wewnątrz samochodów
Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|415 x 120 x 43
Zastosowania
- Deska rozdzielcza
- Konsola centralna
- Dywaniki
- Podłogi twarde
- Siedzenia samochodowe
- Bagażnik