Nowa wersja zestawu do czyszczenia wnętrza samochodu firmy Kärcher przekonuje wysokim poziomem czystości: za pomocą szczotki do kurzu i specjalnej ssawki normalnie pracochłonny proces czyszczenia wnętrza samochodu staje się łatwiejszy niż kiedykolwiek. Elastyczny wąż o regulowanej długości gwarantuje niezwykle łatwą obsługę: zapewnia łatwy dostęp do nawet najmniejszych szczelin i trudno dostępnych miejsc. Wszystkie tapicerowane powierzchnie, dywaniki, deskę rozdzielczą, konsolę środkową i bagażnik można dokładnie wyczyścić, dzięki czemu Twój samochód będzie idealnie czystą strefą komfortu.