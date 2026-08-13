Dysza płaskostrumieniowa, długa, śr. 4 mm
Długa, wytrzymała, obrotowa dysza płaska do użytku z urządzeniami do czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Charakteryzuje się systemem szybkiej wymiany i szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań ściernych.
Długa dysza płaskostrumieniowa Kärcher jest idealna do zastosowań ściernych podczas czyszczenia suchym lodem elementów, form wtryskowych lub zrobotyzowanych kosiarek. Oznacza to, że uporczywe zanieczyszczenia warstwowe, farby, oleje, smary i sadza mogą być z łatwością usunięte. Dysza płaskostrumieniowa jest wykonana z wytrzymałego aluminium i stali nierdzewnej, może być obracana w pistolecie spustowym, a dzięki inteligentnemu systemowi szybkiej wymiany jest niezwykle łatwa w obsłudze.
Cechy i zalety
Długi, ścierny kontur strumienia
- Bardzo skuteczne rezultaty usuwania bez wysiłku uporczywych osadów.
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
- Niezwykle łatwa obsługa i różne ustawienia.
Solidna i trwała konstrukcja.
- Wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
Zastosowania
- Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
- Czyszczenie form odlewniczych.
- Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych
- Do usuwania farby z elementów urządzeń
- Do czyszczenia narzędzi ogrodowych i autonomicznych kosiarek