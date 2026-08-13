Długa dysza płaskostrumieniowa Kärcher jest idealna do zastosowań ściernych podczas czyszczenia suchym lodem elementów, form wtryskowych lub zrobotyzowanych kosiarek. Oznacza to, że uporczywe zanieczyszczenia warstwowe, farby, oleje, smary i sadza mogą być z łatwością usunięte. Dysza płaskostrumieniowa jest wykonana z wytrzymałego aluminium i stali nierdzewnej, może być obracana w pistolecie spustowym, a dzięki inteligentnemu systemowi szybkiej wymiany jest niezwykle łatwa w obsłudze.