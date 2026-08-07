Dysza rotacyjna, 040
Wydajniejsze usuwanie zanieczyszczeń dzięki obrotowemu strumieniowi: nowa wysokowydajna dysza rotacyjna o rozmiarze 040 zapewnia o 50% lepsze osiągi w zakresie wydajności czyszczenia i powierzchni niż poprzednia wersja.
Nowa wysokowydajna dysza obrotowa (rozmiar dyszy 040) oferuje korzyści w postaci minimalnych strat mocy wewnętrznej oraz maksymalnej jakości spryskiwania, zapewniając nawet o 50 procent wyższą wydajność czyszczenia i powierzchnię niż poprzednia wersja. Dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu można uzyskać 10-krotnie wyższą moc czyszczenia niż w przypadku konwencjonalnych dysz wysokociśnieniowych przy ciśnieniu roboczym maks. 180 barów/18 MPa i temperaturze wody maks. 60°C. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniające maksymalny czas pracy.
Cechy i zalety
50% wyższa wydajność w stosunku do poprzednika.
- Oszczędność czasu.
Poprawiona jakość strumienia.
- Poprawiona siła czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Wirujący strumień punktowy
- Wysoka siła czyszczenia i wydajność powierzchniowa.
Ceramiczna dysza i pierścien
- Wysoka trwałość.
Wysoka wydajność czyszczenia
- Szybko usuwa oporne zanieczyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|180
|Ciśnienie (bar)
|maks. 180
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Rozmiar dyszy ( )
|40
|Gwint przyłącza
|M 18
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2