Dysza rotacyjna, 040

Wydajniejsze usuwanie zanieczyszczeń dzięki obrotowemu strumieniowi: nowa wysokowydajna dysza rotacyjna o rozmiarze 040 zapewnia o 50% lepsze osiągi w zakresie wydajności czyszczenia i powierzchni niż poprzednia wersja.

Nowa wysokowydajna dysza obrotowa (rozmiar dyszy 040) oferuje korzyści w postaci minimalnych strat mocy wewnętrznej oraz maksymalnej jakości spryskiwania, zapewniając nawet o 50 procent wyższą wydajność czyszczenia i powierzchnię niż poprzednia wersja. Dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu można uzyskać 10-krotnie wyższą moc czyszczenia niż w przypadku konwencjonalnych dysz wysokociśnieniowych przy ciśnieniu roboczym maks. 180 barów/18 MPa i temperaturze wody maks. 60°C. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniające maksymalny czas pracy.

Cechy i zalety
50% wyższa wydajność w stosunku do poprzednika.
  • Oszczędność czasu.
Poprawiona jakość strumienia.
  • Poprawiona siła czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Wirujący strumień punktowy
  • Wysoka siła czyszczenia i wydajność powierzchniowa.
Ceramiczna dysza i pierścien
  • Wysoka trwałość.
Wysoka wydajność czyszczenia
  • Szybko usuwa oporne zanieczyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 180
Ciśnienie (bar) maks. 180
Temperatura (°C) maks. 60
Rozmiar dyszy ( ) 40
Gwint przyłącza M 18
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
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