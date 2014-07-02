Dysza rotacyjna, 045
Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie. Maks. 300 bar/30MPa, 85°C. Ceramiczna wkładka zapewnia dużą trwałość. Rozmiar dyszy - 45.
Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym zapewnia 10-krotnie lepszą wydajność czyszczenia. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniający długi okres eksploatacji. Dodatkowe dane: Maks. 300 barów, 30 MPa, 85°C.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Ciśnienie (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Rozmiar dyszy ( )
|45
|Gwint przyłącza
|M 18
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
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