Pady polerujące do woskowanych podłóg drewnianych
3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Doskonałe do polerowania woskowanych twardych powierzchni np. woskowanych parkietów.
3 pady polerujące do froterki podłogowej FP 303. Idealne do polerowania woskowanych twardych podłóg oraz podłóg olejowanych np. parkietu. Pady polerujące doczepiane do dysków.
Cechy i zalety
Pady polerujące z wysokiej jakości mikrofibry
- Doskonałe rezultaty na drewnianych podłogach woskowanych i olejowanych
- Specjalnie opracowane do polerowania drewnianych podłóg woskowanych i olejowanych
- Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|3
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|125 x 125 x 10
Zastosowania
- Woskowane posadzki drewniane