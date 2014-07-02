Rura ssąca, T, DN 32, długość 500 mm, stalowa, czarna, odpowiednia do odkurzaczy: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

Rura ssąca ze stali węglowej nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, szerokość nominalna DN 32, długość 500 mm.

Metalowa rura ssąca (DN 32, długość 0,5 m) z czarną powłoką plastikową, nadaje się jako przedłużenie, np. do odkurzania sufitów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 32
Ilość (szt.) 1
Materiał Stal
Długość (mm) 500
Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 500 x 32 x 32

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