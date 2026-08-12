Ściereczki czyszczące do KV 4 Vibrapad

Mocowane do KV 4 za pomocą rzepa. Ściereczki można prać w pralce i wielokrotnie wykorzystywać.

Nadającą się do prania w pralce ściereczkę bardzo łatwo mocuje się i zdejmuje z wibrującego bezprzewodowego pada do okien KV 4 za pomocą rzep — co czyni wymianę ściereczki szybką i wygodną.

Cechy i zalety
Montaż za pomocą rzepa
  • Szybko montaż i demontaż
Mogą być prane w pralce
  • Do wielokrotnego wykorzystywania.
Do KV 4 Vibrapad
  • Do czyszczenia płaskich powierzchni za pomocą pada wibrującego KV 4
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 110 x 265 x 20
Zastosowania
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Płytki