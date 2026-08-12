Ściereczki czyszczące do KV 4 Vibrapad
Mocowane do KV 4 za pomocą rzepa. Ściereczki można prać w pralce i wielokrotnie wykorzystywać.
Nadającą się do prania w pralce ściereczkę bardzo łatwo mocuje się i zdejmuje z wibrującego bezprzewodowego pada do okien KV 4 za pomocą rzep — co czyni wymianę ściereczki szybką i wygodną.
Cechy i zalety
Montaż za pomocą rzepa
- Szybko montaż i demontaż
Mogą być prane w pralce
- Do wielokrotnego wykorzystywania.
Do KV 4 Vibrapad
- Do czyszczenia płaskich powierzchni za pomocą pada wibrującego KV 4
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|2
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|110 x 265 x 20
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Gładkie powierzchnie
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra
- Flizy
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Płytki