Ssawka do materacy

Ssawka do materacy zapewnia dogłębne, higieniczne czyszczenie materacy oraz wszystkich szczelin w przestrzeni sypialnej i wokół niej.

Ssawka do materacy Kärcher doskonale sprawdzi się do higienicznego, dogłębnego czyszczenia łóżek, materacy, poduszek i trudno dostępnych szczelin wokół łóżek. W tych szczelinach, szczególnie na powierzchniach tekstylnych, łatwo osadzają się kurz i odchody roztoczy, które zawierają cząsteczki wyzwalające alergie. Ale nawet kurz i odchody roztoczy nie mają szans z praktyczną ssawką szczelinową, która została zaprojektowana szczególnie do przestrzeni sypialnej, niezawodnie usuwając wszystkie zanieczyszczenia.

Cechy i zalety
Usuwa kurz i zabrudzenia z materacy dokładniej i lepiej niż tradycyjne odkurzacze do tapicerki
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 171 x 153 x 75
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Materace