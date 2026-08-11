Ssawka do materacy Kärcher doskonale sprawdzi się do higienicznego, dogłębnego czyszczenia łóżek, materacy, poduszek i trudno dostępnych szczelin wokół łóżek. W tych szczelinach, szczególnie na powierzchniach tekstylnych, łatwo osadzają się kurz i odchody roztoczy, które zawierają cząsteczki wyzwalające alergie. Ale nawet kurz i odchody roztoczy nie mają szans z praktyczną ssawką szczelinową, która została zaprojektowana szczególnie do przestrzeni sypialnej, niezawodnie usuwając wszystkie zanieczyszczenia.