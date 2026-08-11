Ssawka do materacy
Ssawka do materacy zapewnia dogłębne, higieniczne czyszczenie materacy oraz wszystkich szczelin w przestrzeni sypialnej i wokół niej.
Ssawka do materacy Kärcher doskonale sprawdzi się do higienicznego, dogłębnego czyszczenia łóżek, materacy, poduszek i trudno dostępnych szczelin wokół łóżek. W tych szczelinach, szczególnie na powierzchniach tekstylnych, łatwo osadzają się kurz i odchody roztoczy, które zawierają cząsteczki wyzwalające alergie. Ale nawet kurz i odchody roztoczy nie mają szans z praktyczną ssawką szczelinową, która została zaprojektowana szczególnie do przestrzeni sypialnej, niezawodnie usuwając wszystkie zanieczyszczenia.
Cechy i zalety
Usuwa kurz i zabrudzenia z materacy dokładniej i lepiej niż tradycyjne odkurzacze do tapicerki
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|171 x 153 x 75
Zastosowania
- Materace