Ssawka spryskująco-odsysająca ręczna do odkurzaczy piorących. Doskonała do dogłębnego czyszczenia tapicerki np. foteli, sof, kanap oraz foteli samochodowych. Szerokość robocza 110 mm. Przeznaczona do modeli SE 3001, SE 4001 oraz SE 4002.