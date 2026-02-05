Lanca spryskująca Vario Power: od niskociśnieniowego strumienia detergentu do strumienia wysokociśnieniowego z bezstopniową regulacją ciśnienia dokonywaną poprzez przekręcenie lancy spryskującej. Idealna do czyszczenia mniejszych obszarów wokół domu i w ogrodzie, takich jak ściany, chodniki, płoty i pojazdy. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 4 do K 5.