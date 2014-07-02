Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę w zależności od poziomu wody kontrolując wypompowywanie. Przeznaczony do użytku z pompami ogrodowymi, ciśnieniowymi pompami zanurzeniowymi oraz wysokociśnieniowymi pompami do użytku domowego. Zawiera 10 m przewód. Uwaga: umożliwia wyłączenie tylko pomp GP 60/GP 70 Mobile Control.