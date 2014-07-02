Wyłącznik pływakowy
Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę w zależności od poziomu wody.
Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę w zależności od poziomu wody kontrolując wypompowywanie. Przeznaczony do użytku z pompami ogrodowymi, ciśnieniowymi pompami zanurzeniowymi oraz wysokociśnieniowymi pompami do użytku domowego. Zawiera 10 m przewód. Uwaga: umożliwia wyłączenie tylko pomp GP 60/GP 70 Mobile Control.
Cechy i zalety
Kabel zasilający 10 m
- Nadaje się do stosowania nawet w oddalonych lub głębokich zbiornikach z wodą.
Włącznik pływakowy
- Kontroluje pracę pompy zależnie od poziomu wody w przypadku oddalonego zbiornika z wodą
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|210 x 270 x 55
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Opróżnianie oczek wodnych
- Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń