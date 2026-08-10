Żelazko parowe I 6006 do parownic
Wysokiej jakości żelazko parowe w atrakcyjnej żółto-czarnej obudowie. Z wygodną łatwo przesuwającą się stopą ze stali nierdzewnej. Przeznaczone do parownic Kärcher.
Wysokiej jakości żelazko parowe w atrakcyjnej żółto-czarnej obudowie. Żelazko parowe jest wyposażone w łatwo przesuwającą się stopę ze stali nierdzewnej i idealnie nadaje się do parownic Kärcher. Stałe, wysokie ciśnienie pary ułatwia prasowanie, skracając czas pracy nawet o połowę. Dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii i łatwo przesuwającej się stopy nawet prasowanie najtrudniejszych tkanin staje się szybkie i lekkie. Żelazko parowe Kärcher jest wyposażone w funkcję stałego podawania pary, a także funkcję zmiennego podawania pary.
Cechy i zalety
Wylot pary na stopie żelazka
- Duża liczba wylotów pary ułatwia prasowanie
Funkcja ciągłej pary
- Stała wydajność pary do szybkiego i łatwego prasowania dużych tkanin, takich jak obrusy, pościel itp.
Stopa żelazka wykonana
- Łatwe prasowanie
Funkcja ciągłego podawania pary
- Prasowanie tekstyliów łatwiejsze o połowę łatwiejsze
Funkcja zmiennego podawania pary
- Skoncentrowane podawanie pary
Regulacja temperatury
- Możliwe prasowanie różnych tkanin.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|1,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|259 x 121 x 125
Zastosowania
- Wszystkie ubrania nadające się do prasowania