Wysokiej jakości żelazko parowe w atrakcyjnej żółto-czarnej obudowie. Żelazko parowe jest wyposażone w łatwo przesuwającą się stopę ze stali nierdzewnej i idealnie nadaje się do parownic Kärcher. Stałe, wysokie ciśnienie pary ułatwia prasowanie, skracając czas pracy nawet o połowę. Dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii i łatwo przesuwającej się stopy nawet prasowanie najtrudniejszych tkanin staje się szybkie i lekkie. Żelazko parowe Kärcher jest wyposażone w funkcję stałego podawania pary, a także funkcję zmiennego podawania pary.