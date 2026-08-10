Żelazko parowe I 6006 do parownic

Wysokiej jakości żelazko parowe w atrakcyjnej żółto-czarnej obudowie. Z wygodną łatwo przesuwającą się stopą ze stali nierdzewnej. Przeznaczone do parownic Kärcher.

Wysokiej jakości żelazko parowe w atrakcyjnej żółto-czarnej obudowie. Żelazko parowe jest wyposażone w łatwo przesuwającą się stopę ze stali nierdzewnej i idealnie nadaje się do parownic Kärcher. Stałe, wysokie ciśnienie pary ułatwia prasowanie, skracając czas pracy nawet o połowę. Dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii i łatwo przesuwającej się stopy nawet prasowanie najtrudniejszych tkanin staje się szybkie i lekkie. Żelazko parowe Kärcher jest wyposażone w funkcję stałego podawania pary, a także funkcję zmiennego podawania pary.

Cechy i zalety
Wylot pary na stopie żelazka
  • Duża liczba wylotów pary ułatwia prasowanie
Funkcja ciągłej pary
  • Stała wydajność pary do szybkiego i łatwego prasowania dużych tkanin, takich jak obrusy, pościel itp.
Stopa żelazka wykonana
  • Łatwe prasowanie
Funkcja ciągłego podawania pary
  • Prasowanie tekstyliów łatwiejsze o połowę łatwiejsze
Funkcja zmiennego podawania pary
  • Skoncentrowane podawanie pary
Regulacja temperatury
  • Możliwe prasowanie różnych tkanin.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor żółty
Waga (kg) 1,6
Waga z opakowaniem (kg) 1,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 259 x 121 x 125
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Wszystkie ubrania nadające się do prasowania