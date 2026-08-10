Zestaw do czyszczenia podłóg "Classic" do SC 1

Dzięki praktycznemu zestawowi do czyszczenia podłóg Comfort Floor Kit ręczną myjkę parową można szybko przekształcić w mop parowy 2-w-1.

Wystarczy, że połączysz rury przedłużające z dyszą podłogową i już możesz wykorzystywać parownicę SC 1 jako mop parowy!

Cechy i zalety
Mechanizm mocujący ściereczkę
  • Prosty montaż ściereczki do dyszy podłogowej.
Innowacyjne lamele na powierzchni dyszy podłogowej
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia dzięki równomiernej dystrybucji pary na całej czyszczonej powierzchni.
Łatwe podłączanie komfortowego zestawu podłogowego
  • Dzięki praktycznemu mocowaniu dysza podłogowa może zostać szybko połączona z rurami przedłużającymi.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 247 x 50 x 568
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Płytki