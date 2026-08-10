Zestaw do czyszczenia podłóg "Classic" do SC 1
Dzięki praktycznemu zestawowi do czyszczenia podłóg Comfort Floor Kit ręczną myjkę parową można szybko przekształcić w mop parowy 2-w-1.
Wystarczy, że połączysz rury przedłużające z dyszą podłogową i już możesz wykorzystywać parownicę SC 1 jako mop parowy!
Cechy i zalety
Mechanizm mocujący ściereczkę
- Prosty montaż ściereczki do dyszy podłogowej.
Innowacyjne lamele na powierzchni dyszy podłogowej
- Doskonałe rezultaty czyszczenia dzięki równomiernej dystrybucji pary na całej czyszczonej powierzchni.
Łatwe podłączanie komfortowego zestawu podłogowego
- Dzięki praktycznemu mocowaniu dysza podłogowa może zostać szybko połączona z rurami przedłużającymi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|247 x 50 x 568
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Płytki