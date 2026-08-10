Zestaw do mopowania RCV 5
Optymalne rezultaty czyszczenia: Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry do wycierania na mokro twardych powierzchni za pomocą odkurzacza automatycznego RCV 5.
Zestaw zawiera 3 ściereczki do odkurzacza automatycznego RCV 5. Jeśli urządzenie działa w trybie wycierania, wysokiej jakości ściereczki z mikrofibry zapewniają optymalne rezultaty czyszczenia wszystkich twardych powierzchni, takich jak płytki, laminat, posadzki drewniane, PCV lub linoleum. Lekkie, zaschnięte zanieczyszczenia są niezawodnie usuwane, to samo tyczy się kurzu. Wymiana ściereczek jest niezwykle prosta dzięki mocowaniu na rzep.
Cechy i zalety
Ściereczka z mocowaniem na rzep
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki mocowaniu na rzep.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|3
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|105 x 60 x 85
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze