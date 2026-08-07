Kärcher LT 380/36 - Profesjonalna podkaszarka akumulatorowa (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Profesjonalna podkaszarka akumulatorowa Kärcher LT 380/36 o średnicy cięcia 38 cm to idealne rozwiązanie dla trudno dostępnych miejsc. Cicha i lekka, z regulowanym uchwytem i optymalnym rozłożeniem ciężaru, zapewnia komfort pracy bez zmęczenia. Profesjonalna podkaszarka Kärcher LT 380/36 to doskonała alternatywa dla modeli spalinowych
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