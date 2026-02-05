Kärcher WD 3-18 S V-17/20 - Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy

Wielofunkcyjny uniwersalny odkurzacz akumulatorowy Kärcher WD 3-18 S to wszechstronne urządzenie do czyszczenia na sucho i mokro. Zasilany 18V akumulatorem, posiada 17-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej i 2-metrowy wąż ssący. Odkurzacz Kärcher WD 3-18 S doskonale sprawdza się w czyszczeniu obszarów zewnętrznych, wnętrz samochodów, garaży, warsztatów, piwnic oraz usuwania niewielkich ilości wody. Wyposażony w funkcję wydmuchu, zapewnia efektywne czyszczenie nawet tam, gdzie odkurzanie jest niemożliwe.