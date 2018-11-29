FC 3 – BEZPRZEWODOWY MOP ELEKTRYCZNY

Mop elektryczny FC 3 trudno nawet porównywać do zwykłego mopa. Jest to urządzenie o wiele bardziej zaawansowane technicznie, co sprawia, że porządki stają się czystą przyjemnością, czego chyba nikt nie powie o tradycyjnym mopowaniu podłogi. Jego obracające się szybko pady z mikrowłóknami są na bieżąco zwilżane świeżą wodą, podczas gdy cały brud z podłogi jest odprowadzany do specjalnego zbiornika.

Dostępne urządzenia

Podłoga jak nowa – dzięki unikatowej technologii

Pady z mikrowłóknami są na bieżąco zwilżane świeżą wodą, podczas gdy cały brud z podłogi jest odprowadzany do specjalnego zbiornika. To oznacza dla Ciebie jedno – zawsze czyścisz podłogę świeżą wodą a nie tylko rozcierasz brud po powierzchni jak to się dzieje przy tradycyjnym myciu mopem.

Cechy, które sprawiają różnicę

Technologia samooczyszczania – dla zawsze doskonałych rezultatów

  • Pady są stale zwilżane świeżą wodą
  • Brudna woda z podłogi jest zbierana do osobnego zbiornika
  • o 20% lepsze efekty czyszczenia*

 

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga!

  • Smukła konstrukcja i ruchomy przegub obrotowy
  • Bezwysiłkowe czyszczenie pod meblami i wokół nich
  • Docieranie we wszystkie zakamarki – także w rogach i przy krawędziach
Odpowiedni dla wszystkich rodzajów podłóg twardych

Odpowiedni do wszystkich rodzajów podłóg twardych

  • Odpowiedni dla każdej podłogi – także parkietu, kamienia i plastiku
  • Wilgoć resztkowa pozostawiana po pracy FC 3 oznacza, że po podłodze można znów chodzić już po koło 2 minutach
  • Bogaty wybór środków czyszczących
Maksymalna swoboda ruchów

Maksymalna swoboda ruchów

  • Mocna litowo – jonowa bateria wystarcza na około 20 minut pracy
  • Nie ogranicza Cię kabel zasilający
  • Trójstopniowy wskaźnik pokazuje stan naładowania baterii
Mycie podłogi bez wysiłku

Mycie podłogi bez wysiłku

  • Obracające się szybko pady zastępują tradycyjne szorowanie podłogi
  • Zbiorniki wody czystej i brudnej na urządzeniu sprawiają, że noszenie za sobą wiadra z odchodzi do przeszłości
  • Funkcja samoczyszczenia pozwala zapomnieć o żmudnym wyżymaniu i myciu mopa po pracy

 

Rozwiązanie oszczędzające wodę

Rozwiązanie oszczędzające wodę

  • 90% mniej zużycia wody** w porównaniu do tradycyjnego mopa i wiadra z wodą

 

Mycie podłóg FC 3 w praktyce

Mycie podłóg krok po kroku z wykorzystaniem FC 3

Zamontuj pady na urządzeniu
Zamontuj pady na urządzeniu
Napełnij zbiornik na wodę czystą nie przekraczając jej maksymalnego poziomu
Umyj podłogę
Umyj podłogę
Opróżnij zbiornik z brudną wodą
Opróżnij zbiornik z brudną wodą
Wypierz pady w pralce (pranie w temperaturze 60 °C)
Przechowywanie
Urządzenie jest gotowe do przechowywania

Obsługa FC 3

1) Pierwszy montaż

Wyjmij urządzenie z kartonu i zmontuj

2) Przygotowanie do pracy

Napełnij zbiornik (woda + środek czyszczący) i załóż pady czyszczące

3) Czyszczenie urządzenia po pracy

  • Opróżnij i wyczyść zbiornik
  • Spłucz pokrywę zbiornika
  • Opróżnij zbiornik z czystą wodą
  • Zdemontuj pady czyszczące i wypierz je w pralce
  • Wytrzyj głowicę napędową papierowym ręcznikiem
  • Zamontuj poprzednio zdemontowane elementy

4) Przechowywanie urządzenia

  • Umieść urządzenie w stacji dokującej
  • Umieść pady czyszczące w stacji dokującej w miejscu do tego przeznaczonym

Akcesoria i środki czyszczące

Dzięki gamie akcesoriów przeznaczonych do czyszczenia podłóg marki Kärcher, czyszczenie i pielęgnacja mogą być idealnie dopasowane do każdej podłogi. Na przykład uniwersalny środek czyszczący nadaje się do każdej twardej podłogi, a specjalne środki do drewna i kamienia dodatkowo pielęgnują i chronią te rodzaje podłóg.

Nasze pady z mikrowłókien są identyczne pod względem funkcji, ale mogą być stosowane do różnych zastosowań zgodnie z oznaczeniem kolorami, np. żółte rolki w łazience, a szare w salonie etc.

* 20% lepsza wydajność czyszczenia w porównaniu z tradycyjnym myciem mopem. Dotyczy średniego wyniku testu wydajności czyszczenia, zbierania zabrudzeń i czyszczenia krawędzi.

** FC 5 (zużycie wody: 0,6 l) / FC 3 Bezprzewodowy (zużycie wody: 0,4 l) zużywa o 85% / 90% mniej wody w porównaniu z tradycyjnym myciem mopem i wiadrem napełnionym 5 litrami wody (zużycie: 5,0 l) podczas czyszczenia 60 m² podłogi.