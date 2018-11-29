FC 3 – BEZPRZEWODOWY MOP ELEKTRYCZNY
Mop elektryczny FC 3 trudno nawet porównywać do zwykłego mopa. Jest to urządzenie o wiele bardziej zaawansowane technicznie, co sprawia, że porządki stają się czystą przyjemnością, czego chyba nikt nie powie o tradycyjnym mopowaniu podłogi. Jego obracające się szybko pady z mikrowłóknami są na bieżąco zwilżane świeżą wodą, podczas gdy cały brud z podłogi jest odprowadzany do specjalnego zbiornika.
Dostępne urządzenia
Podłoga jak nowa – dzięki unikatowej technologii
Pady z mikrowłóknami są na bieżąco zwilżane świeżą wodą, podczas gdy cały brud z podłogi jest odprowadzany do specjalnego zbiornika. To oznacza dla Ciebie jedno – zawsze czyścisz podłogę świeżą wodą a nie tylko rozcierasz brud po powierzchni jak to się dzieje przy tradycyjnym myciu mopem.
Cechy, które sprawiają różnicę
Technologia samooczyszczania – dla zawsze doskonałych rezultatów
- Pady są stale zwilżane świeżą wodą
- Brudna woda z podłogi jest zbierana do osobnego zbiornika
- o 20% lepsze efekty czyszczenia*
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga!
- Smukła konstrukcja i ruchomy przegub obrotowy
- Bezwysiłkowe czyszczenie pod meblami i wokół nich
- Docieranie we wszystkie zakamarki – także w rogach i przy krawędziach
Odpowiedni do wszystkich rodzajów podłóg twardych
- Odpowiedni dla każdej podłogi – także parkietu, kamienia i plastiku
- Wilgoć resztkowa pozostawiana po pracy FC 3 oznacza, że po podłodze można znów chodzić już po koło 2 minutach
- Bogaty wybór środków czyszczących
Maksymalna swoboda ruchów
- Mocna litowo – jonowa bateria wystarcza na około 20 minut pracy
- Nie ogranicza Cię kabel zasilający
- Trójstopniowy wskaźnik pokazuje stan naładowania baterii
Mycie podłogi bez wysiłku
- Obracające się szybko pady zastępują tradycyjne szorowanie podłogi
- Zbiorniki wody czystej i brudnej na urządzeniu sprawiają, że noszenie za sobą wiadra z odchodzi do przeszłości
- Funkcja samoczyszczenia pozwala zapomnieć o żmudnym wyżymaniu i myciu mopa po pracy
Rozwiązanie oszczędzające wodę
- 90% mniej zużycia wody** w porównaniu do tradycyjnego mopa i wiadra z wodą
Mycie podłóg FC 3 w praktyce
Mycie podłóg krok po kroku z wykorzystaniem FC 3
Obsługa FC 3
1) Pierwszy montaż
Wyjmij urządzenie z kartonu i zmontuj
2) Przygotowanie do pracy
Napełnij zbiornik (woda + środek czyszczący) i załóż pady czyszczące
3) Czyszczenie urządzenia po pracy
- Opróżnij i wyczyść zbiornik
- Spłucz pokrywę zbiornika
- Opróżnij zbiornik z czystą wodą
- Zdemontuj pady czyszczące i wypierz je w pralce
- Wytrzyj głowicę napędową papierowym ręcznikiem
- Zamontuj poprzednio zdemontowane elementy
4) Przechowywanie urządzenia
- Umieść urządzenie w stacji dokującej
- Umieść pady czyszczące w stacji dokującej w miejscu do tego przeznaczonym
Akcesoria i środki czyszczące
Dzięki gamie akcesoriów przeznaczonych do czyszczenia podłóg marki Kärcher, czyszczenie i pielęgnacja mogą być idealnie dopasowane do każdej podłogi. Na przykład uniwersalny środek czyszczący nadaje się do każdej twardej podłogi, a specjalne środki do drewna i kamienia dodatkowo pielęgnują i chronią te rodzaje podłóg.
Nasze pady z mikrowłókien są identyczne pod względem funkcji, ale mogą być stosowane do różnych zastosowań zgodnie z oznaczeniem kolorami, np. żółte rolki w łazience, a szare w salonie etc.
* 20% lepsza wydajność czyszczenia w porównaniu z tradycyjnym myciem mopem. Dotyczy średniego wyniku testu wydajności czyszczenia, zbierania zabrudzeń i czyszczenia krawędzi.
** FC 5 (zużycie wody: 0,6 l) / FC 3 Bezprzewodowy (zużycie wody: 0,4 l) zużywa o 85% / 90% mniej wody w porównaniu z tradycyjnym myciem mopem i wiadrem napełnionym 5 litrami wody (zużycie: 5,0 l) podczas czyszczenia 60 m² podłogi.