FC 3 – BEZPRZEWODOWY MOP ELEKTRYCZNY

Akcesoria i środki czyszczące

Dzięki gamie akcesoriów przeznaczonych do czyszczenia podłóg marki Kärcher, czyszczenie i pielęgnacja mogą być idealnie dopasowane do każdej podłogi. Na przykład uniwersalny środek czyszczący nadaje się do każdej twardej podłogi, a specjalne środki do drewna i kamienia dodatkowo pielęgnują i chronią te rodzaje podłóg.

Nasze pady z mikrowłókien są identyczne pod względem funkcji, ale mogą być stosowane do różnych zastosowań zgodnie z oznaczeniem kolorami, np. żółte rolki w łazience, a szare w salonie etc.