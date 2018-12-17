Mop elektryczny
Kärcher FC 5 to nowe urządzenie, które na nowo definiuje czyszczenie podłóg. Umożliwia ich mycie bez wcześniejszego odkurzania. Zapewnia łatwe i bezwysiłkowe czyszczenie.
50% szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod*
Mop elektryczny pozwoli Ci zaoszczędzić czas poświęcony na czyszczenie podłogi i skrócić go o połowę.
* wcześniejsze odkurzanie i czyszczenia mopem w porównaniu do czyszczenia podłogi FC 5.
20% lepsza wydajność czyszczenia**
Obracające się w przód pady z prędkością 500 obr./min. prowadzą urządzenie po czyszczonej powierzchni, pozwalając tym samym na sprzątanie bez wysiłku. Odkurzanie i czyszczenie realizujesz w jednym przejściu. To przekłada się na większą higienę i efektywność pracy niż w przypadku tradycyjnego sprzątania mopem.
** dotyczy mopa elektrycznego FC 5 w porównaniu do tradycyjnego czyszczenia mopem i odnosi się do średnich wyników w zakresie skuteczności czysczenia i wchłaniania brudu.
Doskonale nadaje się do czyszczenia podłóg twardych
Niezależnie od tego czy czyścisz podłogi wykonane z drewna czy z kamienia – mop elektryczny FC 5 w połączeniu z odpowiednimi środkami czyszczącymi doskonale zadba o każdy rodzaj podłogi w mieszkaniu. Dzięki padom wykonanym z mikrofibry i niewielkiej ilości pozostawianej wilgoci nadaje się także do czyszczenia parkietów.
Poniżej znajdziesz środki czyszczące dopasowane do danego typu podłogi.
Suche w ciągu 2 minut
Dzięki funkcji odsysania brudnej wody, na czyszczonej podłodze pozostaje jedynie tzw. "wilgoć resztkowa". Oznacza to, że podłoga jest ponownie gotowa do użyktowania w ciągu zaledwie 2 minut od zakończenia czyszczenia.
Proste czyszczenie podłóg
Dzięki temu rewolucyjnej koncepcji czyszczenia twardych podłóg mycie nigdy nie było tak łatwe – i to bez szorowania!
85% oszczędność wody w porównaniu do tradycyjnych metod.
Mop elektryczny Kärcher FC 5 oszczędza cenną wodę. Do wyczyszczenia mieszkań o powierzchni ok. 60 m², potrzebuje 600 ml wody. Tradycyjne czyszczenie mopem i wiadrem zużywa od 5 do 10 litrów wody.
Zobacz jak wiele praktycznych zastosowań ma mop elektryczny!
Innowacyjny napęd na środku głowicy czyszczącej pozwala czyścić przy ścianach i w trudno dostępnych miejscach.
Ruchoma głowica czyszcząca umożliwia czyszczenie pod meblami i w trudno dostępnych miejscach.
Dzięki długiemu kablowi zasilającemu bez przeszkód wyczyścisz także schody.
Jak korzystać z mopa elektrycznego?
Akcesoria i środki czyszczące
Szeroka gama akcesoriów i środków czyszczących pozwala wybrać odpowiednie rozwiązanie do czyszczenia danego typu podłóg. Standardowe środku czyszczące są odpowiednie dla każdego rodzaju podłogi. Podczas, gdy środki specjalistyczne dedykowane są do róznych rodzajów podłóg np. drewnianych.
* Dzięki kombinacji odkurzania i czyszczenia w jednym przejściu przy wykorzystaniu mopa elektrycznego FC 5.
** 20% lepszą wydajność czyszczenia w porównaniu z tradycyjnym myciem mopem. Dotyczy średniego wyniku testu wydajności czyszczenia, zbierania zabrudzeń i czyszczenia krawędzi.
*** FC 5 (zużycie wody: 0,6 l) / FC 3 Bezprzewodowy (zużycie wody: 0,4 l) zużywa o 85% / 90% mniej wody w porównaniu z tradycyjnym myciem mopem i wiadrem napełnionym 5 litrami wody (zużycie: 5,0 l) podczas czyszczenia 60 m² podłogi.