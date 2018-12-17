Mop elektryczny

20% lepsza wydajność czyszczenia**

Obracające się w przód pady z prędkością 500 obr./min. prowadzą urządzenie po czyszczonej powierzchni, pozwalając tym samym na sprzątanie bez wysiłku. Odkurzanie i czyszczenie realizujesz w jednym przejściu. To przekłada się na większą higienę i efektywność pracy niż w przypadku tradycyjnego sprzątania mopem.