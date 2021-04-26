Akcesoria do myjek ciśnieniowych

Czyszczenie posadzek i schodów

Okres zimowy pozostawia po sobie ślady również na zewnątrz. Odpowiednie akcesoria umożliwią szybkie oraz trwałe usuwanie mchu, porostów oraz zielonego nalotu z tarasów i balkonów.

Akcesoria T-Racer są szczególnie odpowiednie do czyszczenia dużych, drewnianych lub wykonanych z kamienia obszarów, ponieważ odległość dysz czyszczących od posadzki może zostać indywidualnie dopasowana. Kärcher posiada w swojej ofercie odpowiednie rozwiązania w zakresie czyszczenia również małych i trudno dostępnych miejsc, takich jak klatki schodowe: dzięki połączeniu wysokiego ciśnienia z manualnym naciskiem szczotki, szorowarki są doskonałym rozwiązaniem do walki z zanieczyszczeniami.

Wszechotaczająca czystość. Tak, aby każdy czuł się komfortowo wewnątrz, jak i na zewnątrz.