Akcesoria do myjek ciśnieniowych
Idealny pomocnik do sprostania każdemu domowemu wyzwaniu: dzięki akcesoriom Kärcher precyzyjnie i wygodnie zwiększysz możliwości wykorzystania swojego urządzenia wysokociśnieniowego.
Zastosowania
Czyszczenie samochodów, motocykli i innych pojazdów
Czyść swoje auto jak ekspert: dysza pianowa do optymalnego rozprowadzenia środka czyszczącego, a także różnorodne miękkie szczotki do delikatnego czyszczenia pomalowanych powierzchni, jak również usuwania zanieczyszczeń z wgłębień w felgach. Nasze środki czyszczące zapewniają lśniące powierzchnie oraz uśmiech na twarzach.
Czyszczenie posadzek i schodów
Okres zimowy pozostawia po sobie ślady również na zewnątrz. Odpowiednie akcesoria umożliwią szybkie oraz trwałe usuwanie mchu, porostów oraz zielonego nalotu z tarasów i balkonów.
Akcesoria T-Racer są szczególnie odpowiednie do czyszczenia dużych, drewnianych lub wykonanych z kamienia obszarów, ponieważ odległość dysz czyszczących od posadzki może zostać indywidualnie dopasowana. Kärcher posiada w swojej ofercie odpowiednie rozwiązania w zakresie czyszczenia również małych i trudno dostępnych miejsc, takich jak klatki schodowe: dzięki połączeniu wysokiego ciśnienia z manualnym naciskiem szczotki, szorowarki są doskonałym rozwiązaniem do walki z zanieczyszczeniami.
Wszechotaczająca czystość. Tak, aby każdy czuł się komfortowo wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Czyszczenie trudno dostępnych miejsc
Lanca teleskopowa połączona z urządzeniem wysokociśnieniowym umożliwia dotarcie do trudno dostępnych i wysoko położonych miejsc.
Czyszczenie z pełną mocą: przy pomocy wysokiego ciśnienia wody oraz nakładki do czyszczenia fasad i szkła, bez trudu i skutecznie wyczyścisz ściany oraz duże, szklane powierzchnie takie jak ogrody zimowe.
Czyszczenie rur
Zapchane rury i odpływy? Przeszły do historii! Zestaw Kärcher do czyszczenia rynien oraz rur usuwa uporczywe zanieczyszczenia z odpływów, rynien i rur spustowych.