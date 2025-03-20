Myjki ciśnieniowe do mycia samochodu

Modele myjek ciśnieniowych do aut – propozycje Kärcher

Poznaj kilka wybranych opcji myjek ciśnieniowych do aut i sprawdź, które z nich najpełniej odpowiadają na Twoje potrzeby. Dla ułatwienia wyboru firma Kärcher dzieli urządzenia na klasy.

Klasa super

Znajdziesz w niej urządzenia przeznaczone m.in. dla dużych firm transportowych, zarówno w opcji z zimną wodą (HD) jak i z jej podgrzewaniem (HDS). Wyposażone w 4-biegunowe, chłodzone wodą silniki elektryczne. Mają zakres ciśnienia do 250 bar, pistolet EASY!Force Advanced i lancę 1050 mm. W trybie eco!efficiency urządzenia podgrzewają wodę do temperatury 60°C, zapewniając maksymalną ekonomiczność czyszczenia.

Klasa średnia

Solidne, orurowane konstrukcje i pompy korbowodowe z mosiężną głowicą cylindra i funkcją zasysania oferują możliwość czyszczenia wodą w temperaturze do 60°C w wersji myjek HD. Myjki HDS mogą podgrzać wodę do 155°C i charakteryzują się m.in. 2 zbiornikami na detergent i prostą obsługą trybów pracy za pomocą jednego pokrętła. Ich atutem jest również ekonomiczny tryb eco!efficiency, który optymalizuje zużycie paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.

Klasa kompakt

W tej klasie do wyboru masz kompaktowe i stosunkowo lekkie myjki na zimną wodę, idealne do szybkiego i dokładnego czyszczenia auta. Z kolei wersje kompaktowe urządzeń podgrzewających wodę to solidne maszyny, o solidnej dużej, doskonałe m.in. do warsztatów samochodowych i firm z małymi flotami samochodów. Tryb eco!efficiency, system tłumienia drgań SDS, monitoring temperatury spalin wyłączający silnik po przekroczeniu 300°C i system Easy Press minimalizujący nacisk na spust pistoletu wysokociśnieniowego to kolejne zalety modeli HDS.

Klasa upright

Ekonomiczne, mobilne, pionowe myjki z podgrzewaniem wody, które nadające się do transportu. Podgrzewają wodę do 80°C i umożliwiają mycie ze środkiem czyszczącym, przy niewielkim zużyciu paliwa do jej podgrzewania. Urządzenie z tej klasy sprawdzi się m.in. jako myjka ciśnieniowa do mycia felg i karoserii w warsztacie samochodowym.

Klasa mobilna

Lekkie, ważące około 20 kg myjki w opcji HD (bez podgrzewania wody), sprawdzają się dobrze na niewielkiej przestrzeni roboczej. Doskonale radzą sobie z szybkim i skutecznym myciem pojazdów, m.in. dzięki dyszy Power oraz dodatkowej rotacyjnej. Mogą pracować w pozycji stojącej lub leżącej. Przechowuj je w pionie, ze zmontowaną lancą i pistoletem – w gotowości do użycia, bez konieczności każdorazowego składania.