Myjki ciśnieniowe do mycia samochodu
Czy mycie auta może być szybkie, skuteczne i przyjemne? Tak, jeśli pomaga Ci w tym myjka ciśnieniowa do mycia samochodu od firmy Kärcher. Dzięki lancom pianowym, opcji podgrzewania wody czy dedykowanym do detailingu zestawom akcesoriów skutecznie wyczyścisz nawet uporczywe plamy po owadach czy odchody ptaków – nie niszcząc karoserii.
W ofercie firmy Kärcher znajdziesz kompaktowe urządzenia z segmentu Home&Garden, jak i profesjonalne modele myjek ciśnieniowych do aut. Dostępne są również innowacyjne rozwiązania, takie stacjonarna myjka ciśnieniowa do myjni samochodowej. Szeroki wybór wariantów sprawia, że mogą być one wykorzystywane zarówno do domowego mycia samochodu, jak i do czyszczenia aut w warsztatach, salonach samochodowych, czy na stanowiskach myjących w firmach transportowych lub logistycznych.
Wybrane myjki ciśnieniowe, które idealnie sprawdzą się do mycia samochodu
Myjka ciśnieniowa do mycia samochodu – dlaczego warto ją wybrać?
Sprawdź, dlaczego myjka wysokociśnieniowa do mycia samochodu to świetna inwestycja, dzięki której zaoszczędzisz czas i pieniądze! Jakie jej funkcje są szczególnie warte uwagi?
- Optymalne ciśnienie – w myjkach do samochodów stosowane jest ciśnienie około 120-130 bar, które szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, ale nie uszkadza delikatnego lakieru. Wyższe ciśnienie w urządzeniach profesjonalnych (np. do 200 bar) przeznaczone jest do czyszczenia dużych powierzchni i pojazdów w sektorze transportowym (auta ciężarowe, autobusy). Możliwość precyzyjnej regulacji ciśnienia sprawia, że także mocniejsze myjki profesjonalne mogą być bezpiecznie używane do mycia aut osobowych.
- Sprawne usuwanie zanieczyszczeń – myjki HD wyposażone są w system podawania zimnej wody, idealny do mycia karoserii. Urządzenia HDS podgrzewają wodę, dzięki czemu szybko i sprawnie usuwają przylegające oleje lub smary. Optymalne czyszczenie zapewnia możliwość wstępnego spryskania auta, a następnie nałożenia za pomocą lancy pianowej dodatkowego środka czyszczącego. Skuteczną pracę zapewniają również akcesoria, takie jak szczotki obrotowe czy lance przegubowe do czyszczenia podwozia lub dachu.
- Ergonomiczna praca – firma Kärcher dba o rozwiązania ułatwiające obsługę myjki, takie jak bezwysiłkowy pistolet EASY!Force Advanced, czy dysza rotacyjna Vibrasoft, które zmniejsza o 30% wibracje lancy spryskującej. Duży zasięg lanc (ponad 100 cm) eliminuje konieczność schylania się lub używania drabiny. Możliwe jest więc utrzymanie ergonomicznej pozycji ciała w trakcie czyszczenia bez nadwyrężania kręgosłupa, nawet podczas długiego użytkowania.
- Oszczędność zasobów – myjka ciśnieniowa do auta to rozwiązanie bardziej ekologiczne i ekonomiczniejsze niż tradycyjna pielęgnacja samochodu za pomocą gąbki i węża z wodą. Mniejsze zużycie wody tłoczonej pod wysokim ciśnieniem oraz detergentów (wystarczy ich niewielka ilość, aby osiągnąć optymalny efekt myjący) sprawiają, że myjka ciśnieniowa do mycia samochodu to opcja bardziej przyjazne dla środowiska.
Myjka ciśnieniowa do samochodu z regulacją ciśnienia – gdzie się sprawdzi?
Szerokie funkcje myjek ciśnieniowych do samochodu sprawiają, że urządzenia te sprawdzają się w wielu obszarach działania. Możesz wykorzystać je do m.in.:
- Autodetailingu – precyzyjnego, wieloetapowego procesu, który ma na celu kompletne usunięcie zabrudzeń z karoserii, w sposób bezpieczny dla lakieru. Myjka ciśnieniowa do detailingu może służyć zarówno podczas etapu pre-wash (wstępne mycie, podczas którego przyda się myjka ciśnieniowa z pianownicą do samochodu), jak i do spłukiwania finalnego, po zastosowaniu szamponu samochodowego i wody z użyciem separatora zanieczyszczeń (grit guarda).
- Mycia samochodów i części samochodowych w warsztatach – profesjonalna myjka ciśnieniowa do mycia aut wesprze Cię w oczyszczaniu części pojazdu i silnika (m.in. głowic cylindrów, skrzyni biegów, osi i kół). Sprawdzą się tu zwłaszcza urządzenia HDS – podgrzewające wodę do 80°C i o wydajności 900 l/h przy ciśnieniu 180 barów, które szybko rozpuszczają nawet tłusty i oleisty brud.
- Dbania o auta w salonie samochodowym, firmie logistycznej czy transportowej – tu optymalnym wyborem może być np. mobilna myjka ciśnieniowa do mycia samochodu, taka jak HDS klasy upright o pionowej konstrukcji. Wszechstronną opcją przeznaczoną do zastosowań w dużych firmach są też stacjonarne myjki ciśnieniowe z podgrzewaniem wody, zasilane olejem lub gazem, podające do 1300 l/h wody o ciśnieniu do 210 bar.
Modele myjek ciśnieniowych do aut – propozycje Kärcher
Poznaj kilka wybranych opcji myjek ciśnieniowych do aut i sprawdź, które z nich najpełniej odpowiadają na Twoje potrzeby. Dla ułatwienia wyboru firma Kärcher dzieli urządzenia na klasy.
Klasa super
Znajdziesz w niej urządzenia przeznaczone m.in. dla dużych firm transportowych, zarówno w opcji z zimną wodą (HD) jak i z jej podgrzewaniem (HDS). Wyposażone w 4-biegunowe, chłodzone wodą silniki elektryczne. Mają zakres ciśnienia do 250 bar, pistolet EASY!Force Advanced i lancę 1050 mm. W trybie eco!efficiency urządzenia podgrzewają wodę do temperatury 60°C, zapewniając maksymalną ekonomiczność czyszczenia.
Klasa średnia
Solidne, orurowane konstrukcje i pompy korbowodowe z mosiężną głowicą cylindra i funkcją zasysania oferują możliwość czyszczenia wodą w temperaturze do 60°C w wersji myjek HD. Myjki HDS mogą podgrzać wodę do 155°C i charakteryzują się m.in. 2 zbiornikami na detergent i prostą obsługą trybów pracy za pomocą jednego pokrętła. Ich atutem jest również ekonomiczny tryb eco!efficiency, który optymalizuje zużycie paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Klasa kompakt
W tej klasie do wyboru masz kompaktowe i stosunkowo lekkie myjki na zimną wodę, idealne do szybkiego i dokładnego czyszczenia auta. Z kolei wersje kompaktowe urządzeń podgrzewających wodę to solidne maszyny, o solidnej dużej, doskonałe m.in. do warsztatów samochodowych i firm z małymi flotami samochodów. Tryb eco!efficiency, system tłumienia drgań SDS, monitoring temperatury spalin wyłączający silnik po przekroczeniu 300°C i system Easy Press minimalizujący nacisk na spust pistoletu wysokociśnieniowego to kolejne zalety modeli HDS.
Klasa upright
Ekonomiczne, mobilne, pionowe myjki z podgrzewaniem wody, które nadające się do transportu. Podgrzewają wodę do 80°C i umożliwiają mycie ze środkiem czyszczącym, przy niewielkim zużyciu paliwa do jej podgrzewania. Urządzenie z tej klasy sprawdzi się m.in. jako myjka ciśnieniowa do mycia felg i karoserii w warsztacie samochodowym.
Klasa mobilna
Lekkie, ważące około 20 kg myjki w opcji HD (bez podgrzewania wody), sprawdzają się dobrze na niewielkiej przestrzeni roboczej. Doskonale radzą sobie z szybkim i skutecznym myciem pojazdów, m.in. dzięki dyszy Power oraz dodatkowej rotacyjnej. Mogą pracować w pozycji stojącej lub leżącej. Przechowuj je w pionie, ze zmontowaną lancą i pistoletem – w gotowości do użycia, bez konieczności każdorazowego składania.
Myjka ciśnieniowa do mycia samochodu – najczęstsze pytania
Jakie są funkcje myjek ciśnieniowych do samochodu?
Urządzenia wysokociśnieniowe, zależnie od modelu, sprawdzają się m.in. do mycia karoserii z błota, brudu i resztek owadów. Usuwają także smary z felg oraz opon. Eliminują zanieczyszczenia z podwozia. Myjki z podgrzewaniem wody nadają się również do czyszczenia silnika i części samochodowych.
Jaki jest koszt myjki ciśnieniowej do mycia samochodu?
Koszty myjek wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy – zależnie od modelu i jego wyposażenia. Ze względu na najwyższą jakość komponentów i starannie przemyślaną i sprawdzoną konstrukcję, produkty Kärcher to ekonomiczny wybór, który szybko się zwraca i długo zachowuje swoją żywotność, nawet przy nasilonej eksploatacji.
Co mogę zrobić, gdy myjka profesjonalna przestanie działać?
Pierwszą pomoc uzyskasz na infolinii Kärcher. W przypadku awarii krótki czas reagowania sieci serwisowej Kärcher pozwala na bardzo szybkie dostarczenie i zamontowanie każdej części zamiennej. Warto korzystać także z Serwisu Mobilnego – regularnie, w ramach pełnego serwisu, co zapewni dłuższą żywotność urządzeń.