Myjki ciśnieniowe do roweru

Myjka ciśnieniowa do roweru Kärcher – rodzaje urządzeń

W ofercie Kärcher znajdziesz kilka typów myjek, które doskonale sprawdzą się przy czyszczeniu roweru – zarówno w domu, jak i w plenerze.

Przenośna myjka do roweru

Najbardziej mobilnym rozwiązaniem są akumulatorowe myjki terenowe. To przenośne urządzenia ze wbudowanym zbiornikiem na wodę. Idealnie nadają się na biwaki czy długie trasy, gdzie nie ma dostępu do prądu ani bieżącej wody. Dzięki delikatnemu, rozproszonemu strumieniowi skutecznie usuwają błoto i kurz.

Myjki ciśnieniowe do rowerów z regulacją mocy

Drugą opcją są myjki wysokociśnieniowe z regulacją ciśnienia. To dobry wybór do użytku domowego – w ogrodzie, na podjeździe lub w garażu. Kompaktowe modele, jak K Mini czy K2, mają wystarczającą moc, by dokładnie umyć rower. Są przy tym lekkie, proste w obsłudze i łatwe do przechowywania. Sprawdzą się u osób, które czyszczą rower regularnie, w stałym miejscu przy domu.