Obietnica Kärcher

Bezkompromisowa moc:

W porównaniu z ofertą konkurencji, nasze urządzenia wyróżnia znacznie większa wydajność i skuteczność czyszczenia. Krótko mówiąc, czyszczenie jest zdecydowanie szybsze, co oznacza krótszy o połowę czas, a tym samym niższe o połowę zużycie wody oraz energii*.

Kärcher vs. konkurencja: Średnie oszczędności**

W praktyce nasze urządzenia podczas czyszczenia obszaru o powierzchni 175 m² pozwalają uzyskać następujące roczne oszczędności:

Energia umożliwiająca 15 cykli prania;

Woda do 11 kąpieli lub 22 pryszniców;

Czas na obejrzenie sześciu odcinków Twojego ulubionego serialu.

*z naszą dyszą rotacyjną w porównaniu z wiodącymi, europejskimi konkurentami

**Wartości referencyjne: Cykl prania 0,34 kWh, kąpiel 150 l, prysznic 72 l, długość odcinak serialu 45 min.