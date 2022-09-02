Obietnica Kärcher

Kärcher wie czego oczekujesz od swojego urządzenia wysokociśnieniowego – najwyższej jakości, wydajności, jak również maksymalnego wsparcia przez cały okres użytkowania urządzenia. Spełnienie tych wymagań napędza nas do działania. Kärcher makes the difference - sprawdź sam (-a).

HoW_Header_Website

Witaj i WOW! Zachwyć się na nowo swoim domem

Przez ponad 70 lat Kärcher doskonalił sztukę czyszczenia przy użyciu wysokiego ciśnienia i dzięki nieustannym innowacjom oferuje swoim klientom najlepsze rezultaty czyszczenia. Wybierz rozwiązania w zakresie czyszczenia, które zachwycą Cię wydajnością, jakością, trwałością i różnorodnością. WOW! Zachwyć się na nowo.

Technologia rodem z przyszłości

Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher zrobią z Ciebie eksperta czyszczenia, zarówno w domu, ogrodzie, na tarasie, jak i w samochodzie. Nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami oraz udoskonalaniem naszych urządzeń, tak aby możliwe było jak najszybsze i najskuteczniejsze zakończenie czyszczenia.

Bezkonkurencyjna szybkość i oszczędność

Kärcher makes the difference. Ciesz się większą mocą przy niższym zużyciu, a także dłuższą żywotnością i krótszym czasem czyszczenia. Najlepszym przykładem jest opatentowana dysza rotacyjna Kärcher. Rotacyjny strumień wysokociśnieniowy łączy moc strumienia punktowego z wydajnością powierzchniową płaskiego strumienia. W porównaniu z konkurencją, dysza rotacyjna Kärcher zyskuje przewagę dzięki wyjątkowej technologii, która zapewnia szybsze oraz bardziej skuteczne usuwanie zanieczyszczeń.

Bezkompromisowa moc:

W porównaniu z ofertą konkurencji, nasze urządzenia wyróżnia znacznie większa wydajność i skuteczność czyszczenia. Krótko mówiąc, czyszczenie jest zdecydowanie szybsze, co oznacza krótszy o połowę czas, a tym samym niższe o połowę zużycie wody oraz energii*.

 

Kärcher vs. konkurencja: Średnie oszczędności**

W praktyce nasze urządzenia podczas czyszczenia obszaru o powierzchni 175 m² pozwalają uzyskać następujące roczne oszczędności:

  • Energia umożliwiająca 15 cykli prania;
  • Woda do 11 kąpieli lub 22 pryszniców;
  • Czas na obejrzenie sześciu odcinków Twojego ulubionego serialu.

 

*z naszą dyszą rotacyjną w porównaniu z wiodącymi, europejskimi konkurentami

**Wartości referencyjne: Cykl prania 0,34 kWh, kąpiel 150 l, prysznic 72 l, długość odcinak serialu 45 min.

HoW_Saving-Picto

Zawsze dobrze schłodzony

Dzięki naszej innowacyjnej technologii silnika chłodzonego wodą, Kärcher wyznacza nowe standardy urządzeń wysokociśnieniowych dla prywatnych gospodarstw domowych*. Zanim woda zostanie wykorzystana do czyszczenia, opływa obudowę silnika, zapewniając stałe chłodzenie. Zaletą jest to, że silnik ma szczególnie dużą moc i długą żywotność.

*dotyczy wybranych urządzeń z serii K 4 do K 7 z silnikiem asynchronicznym chłodzonym wodą

 

Wysokowydajne pompy „Wyprodukowane przez Kärcher (Made by Kärcher)”

Ponieważ pompa jest sercem urządzenia wysokociśnieniowego, nic nie jest dziełem przypadku. Samodzielnie projektujemy i produkujemy różnego rodzaju pompy, które są dostosowane do odpowiednich klas wydajności naszych urządzeń. Używamy starannie wyselekcjonowanych materiałów charakteryzujących się wysoką wydajnością, aby zoptymalizować wykorzystywane materiały i skoncentrować się na trwałości pompy.

HoW_Water_cooled_motor

Jakość, którą możesz zobaczyć i poczuć

Inspirację do stworzenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher stanowiły profesjonalne zastosowania. Prywatni użytkownicy nadal czerpią z tego korzyści, ponieważ nasze urządzenia wyznaczają standardy trwałości, niezawodności, wzornictwa oraz są łatwe w obsłudze. Legendarna jakość Kärcher sprawia, że wielokrotnie przodujemy w testach porównawczych.

Marka charakteryzująca się niezawodną jakością

Od ponad 85 lat nazwa Kärcher jest synonimem jakości i innowacyjności „Wyprodukowano w Niemczech (Made in Germany)”. Dział badań i rozwoju tworzy 1000 pracowników, którzy codzienną pracą przyczyniają się zachowania tej reputacji. Nasze urządzenia wysokociśnieniowe tworzymy i produkujemy w fabrykach zgodnie przestrzegających najwyższych norm produkcyjnych. To dotyczy

  • regularnych audytów i nieustannej optymalizacji procesów produkcyjnych;
  • zapewnienia przestrzegania naszych wysokich norma jakości w całym łańcuchu zakupów i produkcji.

Oprócz naszego znaku jakości „Zaprojektowano w Niemczech (Engineered in Germany)” skutecznie wdrażamy rozwiązania z całego świata, aby sprostać lokalnym wymaganiom klientów (lokalne rozwiązania dla lokalnej społeczności).

HoW_Plants

Jakość nie jest dziełem przypadku

Już na etapie produkcji, materiały i komponenty, których używamy, poddajemy bardzo rygorystycznej kontroli, która ma na celu zapewnienie jakości. Zanim urządzenia wysokociśnieniowe i akcesoria opuszczą fabrykę, dokładnie sprawdzamy ich sposób działania oraz wydajność. Przeprowadzamy również wyrywkowe testy wytrzymałościowe w najtrudniejszych warunkach. Dlaczego tak postępujemy? Aby zyskać pewność, że trafia do Ciebie produkt, który całkowicie spełnia Twoje wysokie oczekiwania.

Zdjęcie przedstawia automatyczne testowanie wzoru dysz spryskujących urządzeń wysokociśnieniowych. Kolorowe światło ułatwia kamerom monitorowanie strumienia wody.

HoW_Tests

Nie musisz długo czekać

Nasze części zamienne stanowią gwarancję bezkompromisowej jakości oraz są dostępne przez długi czas. To oznacza, że Twoje urządzenie wysokociśnieniowe, nawet po kilku latach użytkowania, nie stanie się bezużyteczne, nawet jeżeli się zepsuje. Ponad 95% naszych części zamiennych jest codziennie dostępnych, co pozwala szybko powrócić do czyszczenia.

Jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebować naprawy, Twoje urządzenie Kärcher będzie w dobrych rękach – po prostu umów wizytę w naszym serwisie.

HoW_SpareParts

Doświadczenie, które buduje zaufanie

W 1984 roku Kärcher wprowadził na rynek HD 555, pierwsze przenośne urządzenie wysokociśnieniowe dla prywatnych gospodarstw domowych – był to kamień milowy w historii urządzeń czyszczących. Od tego czasu w długoterminowej perspektywie nasza pozycja lidera na rynku stała się ugruntowana. Nieustannie pracujemy nad innowacjami i wyznaczamy nowe standardy wydajnego czyszczenia przy pomocy wysokiego ciśnienia.

Innowacyjny od samego początku

Od momentu założenia firmy w 1935 roku, naszą ambicją i zobowiązaniem jest ułatwianie oraz usprawnianie życia ludzi. Celem naszego założyciela, Alfreda Kärchera, było również nieustanne tworzenie nowych rozwiązań umożliwiających sprostanie każdemu wyzwaniu – do dziś zachowaliśmy tego ducha innowacji. Dział badań i rozwoju tworzy 1000 pracowników, którzy codziennie pracują nad rozwojem jeszcze wydajniejszych i bardziej zrównoważonych technologii.

Wiele nagród, które zdobyliśmy w dziedzinie innowacyjności, technologii i wzornictwa stanowi wyraz uznania dla innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w urządzeniach wysokociśnieniowych dla prywatnych gospodarstw domowych.

HoW_Awards

Wszystko zaczęło się od HD 555

W 1984 roku Kärcher zaprezentował pierwsze urządzenie wysokociśnieniowe do stosowania w domu. Hasło „Czyszczenie przy użyciu wysokiego ciśnienia – niczym profesjonaliści” zachwyciło naszych klientów i wraz z HD 555 stworzyło podwaliny pod udany handel detaliczny. Po tym zrealizowaliśmy wiele kolejnych kamieni milowych, które zaowocowały sprzedażą ponad 100 milionów urządzeń wysokociśnieniowych dla gospodarstw domowych od 1984 roku.

 

Nasze kamienie milowe

  • 1984: Pierwsze urządzenie wysokociśnieniowe do stosowania w domu
  • 1991: Pierwsze pionowe urządzenie wysokociśnieniowe
  • 2009: Pierwsze ciche urządzenie wysokociśnieniowe
  • 2010: Pierwsze zastosowanie silnika chłodzonego wodą na dużą skalę
  • 2016: Pierwsze urządzenie wysokociśnieniowe z wyświetlaczem
  • 2021: Pierwsze urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją Bluetooth
HoW_HD555

Kärcher – Lider innowacji, który idzie o krok dalej

Duch innowacji jest w DNA Kärcher. Pozycja lidera na rynku bazuje na ponad 170 aktywnych oraz zarejestrowanych patentach i projektach na całym świecie – dotyczy to tylko urządzeń wysokociśnieniowych dla prywatnych gospodarstw domowych.

HoW_patents

Prowadzenie działalności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju

Kluczowe elementy naszego podejścia to ekologia i walka ze zmianami klimatu. Od wielu lat stawiamy sobie nowe cele, aby nasza firma systematycznie stawała się coraz bardziej wydajna i oszczędzała zasoby, a także aby ponosiła odpowiedzialność wobec społeczeństwa.

W ramach naszych celów zrównoważonego rozwoju 2025 podjęliśmy długoterminowe środki w zakresie produkcji neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, recyklingu tworzyw sztucznych oraz odpadów z opakowań z tworzyw sztucznych. Ponadto zrównoważony rozwój jest nieodłącznym elementem globalnego łańcucha dostaw. Nasze zaangażowanie sprawiło, że zostaliśmy jednym ze zdobywców wyróżnienia German Sustainability Award 2022.

Inwestycje na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego

Podczas pracy nad rozwojem naszych urządzeń koncentrujemy się na osiągnięciu maksymalnej wydajności. To oznacza ciągłe dążenie do redukcji ilości wykorzystywanego materiału. Coraz częściej decydujemy się również nie używać nowych tworzyw sztucznych, a naszym celem jest zwiększenie do 50% udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w naszych urządzeniach wysokociśnieniowych Home & Garden do 2025 roku.

HoW_Dummy_Recyklat

Zamieniamy stare materiały w produkty Kärcher

Rosnąca tendencja do nieużywania nowego tworzywa sztucznego ma zastosowanie również w przypadku naszych akcesoriów. Na przykład rury wybranych lanc spryskujących są wykonane z tkaniny pochodzącej z recyklingu poduszek powietrznych i pozostałości po ich produkcji. Materiały te są następnie przetwarzane w celu uzyskania trwałego materiału wykonanego w 100% z przetworzonego tworzywa sztucznego. To pozwala na znaczne ograniczenie emisji CO₂, zużycia wody i zasobów nieodnawialnej energii.

Reduce, Reuse, Recycle

Zrównoważony rozwój

W Kärcher już od etapu projektowania urządzeń wysokociśnieniowych, ważną rolę odgrywają kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju. W tej dziedzinie poczyniliśmy znaczne postępy, ale nadal długa droga przed nami. Dlatego będziemy energicznie rozwijać koncepcje redukcji zanieczyszczeń i gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez dalszy rozwój różnych obszarów, takich jak projektowanie z myślą o procesie recyklingu, projektowanie z wykorzystaniem procesu recyklingu oraz możliwość naprawy, jak również trwałości produktu.

HoW-Repairability

Produkty, które pozwolą Ci stawić czoła wszystkim wyzwaniom związanym z czyszczeniem

Niezależnie od tego, czy sięgasz po urządzenie wysokociśnieniowe tylko od czasu do czasu, czy używasz go w każdy weekend. W naszej ofercie posiadamy dokładnie takie urządzenie, jakiego potrzebujesz – wraz z odpowiednimi akcesoriami. Wkrótce odkryjesz, że dla Ciebie i Twojego urządzenia Kärcher żadna ściana nie jest zbyt wysoka, żaden kąt nie jest zbyt ukryty, ani żadne zanieczyszczenia zbyt uporczywe!

Doskonała funkcjonalność

Podczas projektowania naszych produktów uważnie słuchamy naszych klientów. Regularne badania umożliwiają nam poznawanie pragnień i potrzeb naszych klientów. Ich wyniki uwzględniamy w pracach nad rozwojem produktu. Nasze urządzenia wysokociśnieniowe wyróżnia również niespotykana wartość rozpoznawcza. Ich design najlepiej oddają następujące określenia „mocne, proste i stymulujące”, które charakteryzują łatwe w obsłudze urządzenia wyróżniające się przemyślanymi rozwiązaniami oraz pozwalają uzyskać najlepsze rezultaty czyszczenia.

HoW-Design_Scribble

Z przyjemnością sprostamy Twoim określonym potrzebom

Wymagania ludzi dotyczące czyszczenia są tak różnorodne, jak sami ludzie i warunki ich życia. Wszystkie nasze działania są skoncentrowane wokół jednej kwestii – zaoferowania odpowiedniego urządzenie wysokociśnieniowe, które spełni Twoje indywidualne wymagania w zakresie czyszczenia, bez względu na to jak bardzo są specjalistyczne.

Smart Control


Zaawansowane technologicznie urządzenia wysokociśnieniowe z aplikacją Home & Garden, funkcją Bluetooth i sprytnymi elementami wyposażenia, takimi jak: pistolet spustowy Smart Control i lanca spryskująca multi-jet 3 w 1.

Kontrola mocy


Delikatne i skuteczne czyszczenie nigdy nie było łatwiejsze dzięki solidnej mocy, wsparciu aplikacji Home & Garden oraz silnym urządzeniom, takim jak pistolet spustowy Power Control z wyświetlaczem lub lanca spryskująca Vario Power.

Kompaktowe urządzenie


To znakomity pomocnik dla osób ceniących swobodę ruchu podczas czyszczenia i kompaktowy design. Urządzenie jest łatwe do przechowywania, gdyż wymaga minimalnej ilości miejsca. Poza tym jest zawsze gotowe do pracy. Ze sprytnym, zintegrowanym schowkiem na wąż.

Ciche urządzenie


Innowacyjne i ciche urządzenia sprawiają, że słyszany poziom hałasu jest niższy o 50 procent w porównaniu z innymi urządzeniami wysokociśnieniowymi tej samej klasy. To oznacza, że podczas użytkowania urządzenia nie będziesz przeszkadzać innym.

Akumulator


Do drobniejszych prac w zakresie czyszczenia w miejscach, gdzie w pobliżu nie ma gniazdka elektrycznego. Bezprzewodowe i wygodne urządzenie, która zapewnia swobodę ruchu oraz elastyczne czyszczenie. Wyższa moc, gdy tylko jej potrzebujesz.

Każdy znajdzie coś dla siebie

Ciągle oferujemy nowe zastosowania dzięki naszej stale powiększającej się gamie akcesoriów. To sprawia, że nasze urządzenia stają się naprawdę wszechstronne, czy to do czyszczenia elewacji, rur, tarasów, czy też pojazdów – możliwości są praktycznie nieograniczone. Ich niezrównana kompatybilność z klasami i gamami urządzeń sprawia, że ​​ograniczenia nie istnieją.

HoW_Acc