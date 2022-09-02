Obietnica Kärcher
Kärcher wie czego oczekujesz od swojego urządzenia wysokociśnieniowego – najwyższej jakości, wydajności, jak również maksymalnego wsparcia przez cały okres użytkowania urządzenia. Spełnienie tych wymagań napędza nas do działania. Kärcher makes the difference - sprawdź sam (-a).
Witaj i WOW! Zachwyć się na nowo swoim domem
Przez ponad 70 lat Kärcher doskonalił sztukę czyszczenia przy użyciu wysokiego ciśnienia i dzięki nieustannym innowacjom oferuje swoim klientom najlepsze rezultaty czyszczenia. Wybierz rozwiązania w zakresie czyszczenia, które zachwycą Cię wydajnością, jakością, trwałością i różnorodnością. WOW! Zachwyć się na nowo.
Technologia rodem z przyszłości
Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher zrobią z Ciebie eksperta czyszczenia, zarówno w domu, ogrodzie, na tarasie, jak i w samochodzie. Nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami oraz udoskonalaniem naszych urządzeń, tak aby możliwe było jak najszybsze i najskuteczniejsze zakończenie czyszczenia.
Jakość, którą możesz zobaczyć i poczuć
Inspirację do stworzenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher stanowiły profesjonalne zastosowania. Prywatni użytkownicy nadal czerpią z tego korzyści, ponieważ nasze urządzenia wyznaczają standardy trwałości, niezawodności, wzornictwa oraz są łatwe w obsłudze. Legendarna jakość Kärcher sprawia, że wielokrotnie przodujemy w testach porównawczych.
Doświadczenie, które buduje zaufanie
W 1984 roku Kärcher wprowadził na rynek HD 555, pierwsze przenośne urządzenie wysokociśnieniowe dla prywatnych gospodarstw domowych – był to kamień milowy w historii urządzeń czyszczących. Od tego czasu w długoterminowej perspektywie nasza pozycja lidera na rynku stała się ugruntowana. Nieustannie pracujemy nad innowacjami i wyznaczamy nowe standardy wydajnego czyszczenia przy pomocy wysokiego ciśnienia.
Prowadzenie działalności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
Kluczowe elementy naszego podejścia to ekologia i walka ze zmianami klimatu. Od wielu lat stawiamy sobie nowe cele, aby nasza firma systematycznie stawała się coraz bardziej wydajna i oszczędzała zasoby, a także aby ponosiła odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
W ramach naszych celów zrównoważonego rozwoju 2025 podjęliśmy długoterminowe środki w zakresie produkcji neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, recyklingu tworzyw sztucznych oraz odpadów z opakowań z tworzyw sztucznych. Ponadto zrównoważony rozwój jest nieodłącznym elementem globalnego łańcucha dostaw. Nasze zaangażowanie sprawiło, że zostaliśmy jednym ze zdobywców wyróżnienia German Sustainability Award 2022.
Produkty, które pozwolą Ci stawić czoła wszystkim wyzwaniom związanym z czyszczeniem
Niezależnie od tego, czy sięgasz po urządzenie wysokociśnieniowe tylko od czasu do czasu, czy używasz go w każdy weekend. W naszej ofercie posiadamy dokładnie takie urządzenie, jakiego potrzebujesz – wraz z odpowiednimi akcesoriami. Wkrótce odkryjesz, że dla Ciebie i Twojego urządzenia Kärcher żadna ściana nie jest zbyt wysoka, żaden kąt nie jest zbyt ukryty, ani żadne zanieczyszczenia zbyt uporczywe!