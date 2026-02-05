Specjalna edycja urządzenia WV 5 Plus Anniversary Edition z okazji 90-lecia firmy to limitowany wariant kolorystyczny ze specjalnymi akcesoriami. W tym wariancie firma Kärcher – która wynalazła myjkę Window Vac – wprowadza na rynek urządzenie, które jeszcze bardziej udoskonala bezwysiłkowe czyszczenie okien bez smug i zacieków. Dzięki wydłużonemu czasowi pracy akumulatora urządzenie może być użytkowane jeszcze dłużej bez żadnych problemów. Natomiast dzięki systemowi wymiennych akumulatorów okna można czyścić bez przerwy poprzez zakup drugiego akumulatora. Uchwyt urządzenia z miękkim elementem zapewnia, że myjka WV 5 Plus Anniversary Edition przewyższa swojego poprzednika pod względem obsługi i ergonomii. Urządzenie zawiera elementy dystansowe na dyszy ssącej, aby zapewnić jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia aż do samych krawędzi. Zakres dostawy obejmuje butelkę z rozpylaczem, ściereczkę z mikrofibry, wąską ssawkę do okien szczeblinowych, skrobak do usuwania uporczywych zanieczyszczeń oraz dodatkową ściereczkę z mikrofibry o szczególnie wysokim stosunku włókien ściernych do optymalnego czyszczenia okien od zewnątrz.