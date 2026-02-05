Myjka do okien WV 5 Plus Anniversary Edition

Limitowana edycja WV 5 Plus Anniversary Edition ze specjalnymi akcesoriami z okazji 90-lecia firmy w mgnieniu oka zapewnia czyste, pozbawione smug i zacieków okna.

Specjalna edycja urządzenia WV 5 Plus Anniversary Edition z okazji 90-lecia firmy to limitowany wariant kolorystyczny ze specjalnymi akcesoriami. W tym wariancie firma Kärcher – która wynalazła myjkę Window Vac – wprowadza na rynek urządzenie, które jeszcze bardziej udoskonala bezwysiłkowe czyszczenie okien bez smug i zacieków. Dzięki wydłużonemu czasowi pracy akumulatora urządzenie może być użytkowane jeszcze dłużej bez żadnych problemów. Natomiast dzięki systemowi wymiennych akumulatorów okna można czyścić bez przerwy poprzez zakup drugiego akumulatora. Uchwyt urządzenia z miękkim elementem zapewnia, że myjka WV 5 Plus Anniversary Edition przewyższa swojego poprzednika pod względem obsługi i ergonomii. Urządzenie zawiera elementy dystansowe na dyszy ssącej, aby zapewnić jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia aż do samych krawędzi. Zakres dostawy obejmuje butelkę z rozpylaczem, ściereczkę z mikrofibry, wąską ssawkę do okien szczeblinowych, skrobak do usuwania uporczywych zanieczyszczeń oraz dodatkową ściereczkę z mikrofibry o szczególnie wysokim stosunku włókien ściernych do optymalnego czyszczenia okien od zewnątrz.

Cechy i zalety
Myjka do okien WV 5 Plus Anniversary Edition: Łatwy demontaż akumulatora np. do ładowania lub wymiany
Bateria może być łatwo zdemontowana. Opcjonalna bateria zamienna umożliwia czyszczenie okien bez przerw na ładowanie.
Myjka do okien WV 5 Plus Anniversary Edition: Komfortowe czyszczenie okien
Możliwość regulacji dystansu ssawki od krawędzi okna zapobiega powstawaniu zacieków tuż przy framudze.
Myjka do okien WV 5 Plus Anniversary Edition: Komfortowy uchwyt ze wskaźnikiem naładowania baterii
Pokryty gumową powłoką, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt dobrze i pewnie leży w dłoni. 3 diody LED pokazujące aktualny stan naładowania baterii
Ssawka
  • Wybierz szeroką lub wąską ssawkę w zależności od rozmiaru czyszczonej powierzchni.
Cicha praca
  • Tym samym dzięki niskiemu poziomowi hałasu emitowanego przez urządzenie praca staje się bardziej komfortowa.
Oryginalne urządzenie Kärcher
  • Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
3x szybciej
  • Czyszczenie okien myjką jest 3x szybsze niż tradycyjnymi metodami.
Bez smug i zacieków
  • WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Higiena podczas czyszczenia
  • Łatwe i szybkie opróżnianie bez kontaktu z brudem.
Różnorodne zastosowania
  • Doskonały do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni: okien, luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Szerokość ssawki (mm) 280
Szerokość ssawki wąskiej (mm) 170
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 100
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) 35
Czas ładowania baterii (min) 185
Typ baterii Wymienna bateria litowo-jonowa
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 105
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor czarny
Ciężar z akumulatorem (kg) 0,7
Waga bez akcesoriów (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 125 x 280 x 325

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Ładowarka akumulatorów WV i KV (1 szt.)
  • Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
  • Wąska ssawka 170 mm
  • Pad z mikrofibry: 1 x
  • Skrobaczka do brudu

Wyposażenie

  • Ssawka
Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Dzielone okna (szprosy)
  • Gładkie powierzchnie
  • Lustra
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Płytki
  • Flizy
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.