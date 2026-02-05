Myjka do okien WV 5 Plus Anniversary Edition
Limitowana edycja WV 5 Plus Anniversary Edition ze specjalnymi akcesoriami z okazji 90-lecia firmy w mgnieniu oka zapewnia czyste, pozbawione smug i zacieków okna.
Specjalna edycja urządzenia WV 5 Plus Anniversary Edition z okazji 90-lecia firmy to limitowany wariant kolorystyczny ze specjalnymi akcesoriami. W tym wariancie firma Kärcher – która wynalazła myjkę Window Vac – wprowadza na rynek urządzenie, które jeszcze bardziej udoskonala bezwysiłkowe czyszczenie okien bez smug i zacieków. Dzięki wydłużonemu czasowi pracy akumulatora urządzenie może być użytkowane jeszcze dłużej bez żadnych problemów. Natomiast dzięki systemowi wymiennych akumulatorów okna można czyścić bez przerwy poprzez zakup drugiego akumulatora. Uchwyt urządzenia z miękkim elementem zapewnia, że myjka WV 5 Plus Anniversary Edition przewyższa swojego poprzednika pod względem obsługi i ergonomii. Urządzenie zawiera elementy dystansowe na dyszy ssącej, aby zapewnić jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia aż do samych krawędzi. Zakres dostawy obejmuje butelkę z rozpylaczem, ściereczkę z mikrofibry, wąską ssawkę do okien szczeblinowych, skrobak do usuwania uporczywych zanieczyszczeń oraz dodatkową ściereczkę z mikrofibry o szczególnie wysokim stosunku włókien ściernych do optymalnego czyszczenia okien od zewnątrz.
Cechy i zalety
Łatwy demontaż akumulatora np. do ładowania lub wymianyBateria może być łatwo zdemontowana. Opcjonalna bateria zamienna umożliwia czyszczenie okien bez przerw na ładowanie.
Komfortowe czyszczenie okienMożliwość regulacji dystansu ssawki od krawędzi okna zapobiega powstawaniu zacieków tuż przy framudze.
Komfortowy uchwyt ze wskaźnikiem naładowania bateriiPokryty gumową powłoką, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt dobrze i pewnie leży w dłoni. 3 diody LED pokazujące aktualny stan naładowania baterii
Ssawka
- Wybierz szeroką lub wąską ssawkę w zależności od rozmiaru czyszczonej powierzchni.
Cicha praca
- Tym samym dzięki niskiemu poziomowi hałasu emitowanego przez urządzenie praca staje się bardziej komfortowa.
Oryginalne urządzenie Kärcher
- Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
3x szybciej
- Czyszczenie okien myjką jest 3x szybsze niż tradycyjnymi metodami.
Bez smug i zacieków
- WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
Higiena podczas czyszczenia
- Łatwe i szybkie opróżnianie bez kontaktu z brudem.
Różnorodne zastosowania
- Doskonały do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni: okien, luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość ssawki (mm)
|280
|Szerokość ssawki wąskiej (mm)
|170
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|100
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|35
|Czas ładowania baterii (min)
|185
|Typ baterii
|Wymienna bateria litowo-jonowa
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 105
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|czarny
|Ciężar z akumulatorem (kg)
|0,7
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|125 x 280 x 325
Zakres dostawy
- Ładowarka: Ładowarka akumulatorów WV i KV (1 szt.)
- Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
- Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Wąska ssawka 170 mm
- Pad z mikrofibry: 1 x
- Skrobaczka do brudu
Wyposażenie
- Ssawka
- Ssawka
Zastosowania
- Okna i powierzchnie szklane
- Dzielone okna (szprosy)
- Gładkie powierzchnie
- Lustra
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Płytki
- Flizy
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.