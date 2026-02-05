Akumulatorowe nożyce do gałęzi TLO 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Cięcie gałęzi za naciśnięciem przycisku: akumulatorowe nożyce do gałęzi z wysokiej jakości ostrzem bypass – bez wysiłku i delikatnie tną gałęzie o średnicy do 2,5 cm.
Łatwa pielęgnacja drzew dzięki zasilaniu akumulatorowemu - gałęzie i gałązki o średnicy do 2,5 cm nie stanowią problemu dla akumulatorowych nożyc do gałęzi Kärcher. Dzięki mocnemu ostrzu bypass cięcie jest wyjątkowo precyzyjne i nie wymaga wysiłku. Delikatne przycinanie sprzyja również zdrowemu wzrostowi roślin. Dzięki temu cięcie i przycinanie drzew i roślin drzewiastych jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. Opcjonalne przedłużenie teleskopowe (nie wchodzi w zakres dostawy) ułatwia pracę na wysokości do 3,5 metra.
Cechy i zalety
Ostrze bypassWyjątkowo precyzyjne cięcie bez użycia siły.
Bezpieczne odblokowanieZapobiega niezamierzonemu uruchomieniu nożyc do gałęzi.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 VUrządzenie może być zasilane dowolną baterią Kärcher Battery Power 18 V.
Gumowy uchwyt
- Dla maksymalnego komfortu, szczególnie podczas długiej pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Napęd
|Silnik szczotkowy
|Siła cięcia świeżego drewna (cm)
|2,5
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (cięć)
|maks. 1400 (2,5 Ah) / maks. 2800 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø gałęzi: 15 mm
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
Wyposażenie
- Rodzaj ostrza tnącego: Bypass
Wideo
Zastosowania
- Gałęzie
