Łatwa pielęgnacja drzew dzięki zasilaniu akumulatorowemu - gałęzie i gałązki o średnicy do 2,5 cm nie stanowią problemu dla akumulatorowych nożyc do gałęzi Kärcher. Dzięki mocnemu ostrzu bypass cięcie jest wyjątkowo precyzyjne i nie wymaga wysiłku. Delikatne przycinanie sprzyja również zdrowemu wzrostowi roślin. Dzięki temu cięcie i przycinanie drzew i roślin drzewiastych jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. Opcjonalne przedłużenie teleskopowe (nie wchodzi w zakres dostawy) ułatwia pracę na wysokości do 3,5 metra.