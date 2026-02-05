Akumulatorowe nożyce do gałęzi TLO 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Cięcie gałęzi za naciśnięciem przycisku: akumulatorowe nożyce do gałęzi z wysokiej jakości ostrzem bypass – bez wysiłku i delikatnie tną gałęzie o średnicy do 2,5 cm.

Łatwa pielęgnacja drzew dzięki zasilaniu akumulatorowemu - gałęzie i gałązki o średnicy do 2,5 cm nie stanowią problemu dla akumulatorowych nożyc do gałęzi Kärcher. Dzięki mocnemu ostrzu bypass cięcie jest wyjątkowo precyzyjne i nie wymaga wysiłku. Delikatne przycinanie sprzyja również zdrowemu wzrostowi roślin. Dzięki temu cięcie i przycinanie drzew i roślin drzewiastych jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. Opcjonalne przedłużenie teleskopowe (nie wchodzi w zakres dostawy) ułatwia pracę na wysokości do 3,5 metra.

Cechy i zalety
Akumulatorowe nożyce do gałęzi TLO 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Ostrze bypass
Ostrze bypass
Wyjątkowo precyzyjne cięcie bez użycia siły.
Akumulatorowe nożyce do gałęzi TLO 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Bezpieczne odblokowanie
Bezpieczne odblokowanie
Zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu nożyc do gałęzi.
Akumulatorowe nożyce do gałęzi TLO 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
Urządzenie może być zasilane dowolną baterią Kärcher Battery Power 18 V.
Gumowy uchwyt
  • Dla maksymalnego komfortu, szczególnie podczas długiej pracy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Napęd Silnik szczotkowy
Siła cięcia świeżego drewna (cm) 2,5
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (cięć) maks. 1400 (2,5 Ah) / maks. 2800 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 1,1
Waga z opakowaniem (kg) 1,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 320 x 89 x 135

* Ø gałęzi: 15 mm

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki

Wyposażenie

  • Rodzaj ostrza tnącego: Bypass
Akumulatorowe nożyce do gałęzi TLO 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowe nożyce do gałęzi TLO 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Gałęzie
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.