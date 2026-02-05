Oczyszczacz powietrza AF 20

Szybkie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach o powierzchni od 20 m²* do 40 m²: kompaktowy oczyszczacz powietrza AF 20 z filtracją HEPA i węglem aktywnym niezawodnie usuwa patogeny, drobny kurz, alergeny i nieprzyjemne zapachy.

Doskonałe urządzenie do małych pomieszczeń, pokojów dziecięcych oraz indywidualnych stanowisk pracy - dzięki wielowarstwowemu systemowi filtrującemu oczyszczacz powietrza AF 20 usuwa z powietrza alergeny, zanieczyszczenia, patogeny, nieprzyjemny zapach i opary chemiczne. Pozostałe funkcje urządzenia to: wkład z węglem aktywnym z dodatkową powłoką antybakteryjną oraz wyświetlacz alfanumeryczny wskazujący ilość pyłu PM2,5 w µg/m³ zawieszonego w powietrzu, jakość powietrza wyświetlaną w postaci kolorowego diagramu, temperaturę i wilgotność względną. Nasz oczyszczacz powietrza warto także wybrać ze względu na funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i bardzo cichą pracę, a także skuteczność filtrowania, która wynosi 99,95% w przypadku cząsteczek o rozmiarze 0,3 µm, jak również wysokiej jakości czujnik laserowy w trybie automatycznym. To oznacza, że tryb automatyczny i poziom wydajności są automatycznie dostosowywane do stopnia zanieczyszczenia powietrza. Żywotność filtra w zależności od zanieczyszczenia powietrza oraz intensywności użytkowania urządzenia wynosi około roku.

Cechy i zalety
Oczyszczacz powietrza AF 20: Filtr High Protect 13
Filtr High Protect 13
Filtr HEPA do usuwania patogenów i aerozoli. Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.
Oczyszczacz powietrza AF 20: System podwójnego wlotu powietrza
System podwójnego wlotu powietrza
Dzięki znajdującemu się po dwóch stronach wlotowi powietrza urządzenie gwarantuje wysoki wydatek powietrza.
Oczyszczacz powietrza AF 20: Wyświetlacz
Wyświetlacz
Wyświetlanie jakości powietrza w µg/m³ oraz stanu filtra i urządzenia.
Cicha praca urządzenia
  • Płynnie pracujące silniki i wentylatory, jak również równomierne rozprowadzanie powietrza.
Tryb automatyczny
  • W trybie automatycznym czujnik kontroluje pracę urządzenia i dostosowuje jego wydajność do jakości powietrza.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Moc przyłącza (W) 24
Powierzchnia pomieszczenia (m²) do 40
Przepływ powietrza (m³/h) do 220
Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Prędkość wentylatora 3
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 3
Waga z opakowaniem (kg) 4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 220 x 220 x 346

* Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.

Wyposażenie

  • Podwójny system filtrujący
  • Wskaźnik wymiany filtra
  • Wyświetlanie jakości powietrza
  • Obsługa urządzenia z funkcją dotykową
  • Tryb automatyczny
  • Tryb nocny
  • Funkcja blokowania
  • Funkcja timer
Wideo

Zastosowania
  • Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków
Akcesoria
Części zamienne

