Oczyszczacz powietrza AF 20
Szybkie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach o powierzchni od 20 m²* do 40 m²: kompaktowy oczyszczacz powietrza AF 20 z filtracją HEPA i węglem aktywnym niezawodnie usuwa patogeny, drobny kurz, alergeny i nieprzyjemne zapachy.
Doskonałe urządzenie do małych pomieszczeń, pokojów dziecięcych oraz indywidualnych stanowisk pracy - dzięki wielowarstwowemu systemowi filtrującemu oczyszczacz powietrza AF 20 usuwa z powietrza alergeny, zanieczyszczenia, patogeny, nieprzyjemny zapach i opary chemiczne. Pozostałe funkcje urządzenia to: wkład z węglem aktywnym z dodatkową powłoką antybakteryjną oraz wyświetlacz alfanumeryczny wskazujący ilość pyłu PM2,5 w µg/m³ zawieszonego w powietrzu, jakość powietrza wyświetlaną w postaci kolorowego diagramu, temperaturę i wilgotność względną. Nasz oczyszczacz powietrza warto także wybrać ze względu na funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i bardzo cichą pracę, a także skuteczność filtrowania, która wynosi 99,95% w przypadku cząsteczek o rozmiarze 0,3 µm, jak również wysokiej jakości czujnik laserowy w trybie automatycznym. To oznacza, że tryb automatyczny i poziom wydajności są automatycznie dostosowywane do stopnia zanieczyszczenia powietrza. Żywotność filtra w zależności od zanieczyszczenia powietrza oraz intensywności użytkowania urządzenia wynosi około roku.
Cechy i zalety
Filtr High Protect 13Filtr HEPA do usuwania patogenów i aerozoli. Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.
System podwójnego wlotu powietrzaDzięki znajdującemu się po dwóch stronach wlotowi powietrza urządzenie gwarantuje wysoki wydatek powietrza.
WyświetlaczWyświetlanie jakości powietrza w µg/m³ oraz stanu filtra i urządzenia.
Cicha praca urządzenia
- Płynnie pracujące silniki i wentylatory, jak również równomierne rozprowadzanie powietrza.
Tryb automatyczny
- W trybie automatycznym czujnik kontroluje pracę urządzenia i dostosowuje jego wydajność do jakości powietrza.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Moc przyłącza (W)
|24
|Powierzchnia pomieszczenia (m²)
|do 40
|Przepływ powietrza (m³/h)
|do 220
|Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Prędkość wentylatora
|3
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3
|Waga z opakowaniem (kg)
|4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|220 x 220 x 346
* Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.
Wyposażenie
- Podwójny system filtrujący
- Wskaźnik wymiany filtra
- Wyświetlanie jakości powietrza
- Obsługa urządzenia z funkcją dotykową
- Tryb automatyczny
- Tryb nocny
- Funkcja blokowania
- Funkcja timer
Wideo
Zastosowania
- Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.