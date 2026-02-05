Doskonałe oczyszczanie powietrza w średnich pomieszczeniach, salonach i miejscach pracy: oczyszczacz powietrza AF 30 oczyszcza powietrze w pomieszczeniach z alergenów, zanieczyszczeń i patogenów dzięki wielowarstwowemu systemowi filtrów. Inne funkcje obejmują: wypełnienie węglem aktywnym, a także wyświetlacz wskazujący jakość powietrza w postaci alfanumerycznej w cząstkach PM2,5 w µg/m³ oraz wskazujący jakość powietrza za pomocą kodu kolorystycznego, temperatury i wilgotności względnej. Oczyszczacz powietrza jest również doskonałym wyborem ze względu na funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i bardzo cichą pracę, a także skuteczność filtra 99,95% dla cząstek 0,3 µm i wysokiej jakości czujnik laserowy dla trybu automatycznego. Oznacza to, że tryb automatyczny i poziom wydajności automatycznie dostosowują się do poziomu zanieczyszczenia powietrza. Żywotność filtra wynosi około jeden roku, w zależności od zanieczyszczenia powietrza i intensywności użytkowania.