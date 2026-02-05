Oczyszczacz powietrza AF 50

Oczyszczacz powietrza AF 50 z technologią czujnika laserowego, trybem automatycznym, wyświetlaczem, filtracją H13 i filtracją z węglem aktywnym usuwa patogeny, drobny kurz, alergeny i nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniach o powierzchni od 50 do 65 m².

Perfekcyjne oczyszczanie powietrza w dużych pomieszczeniach, pokojach i miejscach pracy: Dzięki wielowarstwowemu systemowi filtrującemu oczyszczacz powietrza AF 50 usuwa z powietrza alergeny, zanieczyszczenia oraz patogeny. Urządzenie posiada następujące dodatkowe funkcje: Wkład z aktywnym węglem oraz wyświetlacz alfanumeryczny wskazujący ilość pyłu PM 2,5 w µg/m³ zawieszonego w powietrzu, jakość powietrza wyświetlaną w postaci kolorowego diagramu, temperaturę i wilgotność względną. Nasz oczyszczacz powietrza warto także wybrać ze względu na funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i bardzo cichą pracę, a także skuteczność filtrowania, która wynosi 99,95% w przypadku cząsteczek o rozmiarze 0,3 µm, jak również wysokiej jakości czujnik laserowy w trybie automatycznym. To oznacza, że tryb automatyczny i poziom wydajności są automatycznie dostosowywane do stopnia zanieczyszczenia powietrza. Poza tym w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i intensywności użytkowania urządzenia, żywotność filtra wynosi około roku.

Cechy i zalety
Oczyszczacz powietrza AF 50: Filtr High Protect 13
Filtr High Protect 13
Nowy filtr H13 usuwający patogeny i aerozole. Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.
Oczyszczacz powietrza AF 50: System podwójnego wlotu powietrza
System podwójnego wlotu powietrza
Dzięki znajdującemu się po dwóch stronach wlotowi powietrza urządzenie gwarantuje wysoki wydatek powietrza.
Oczyszczacz powietrza AF 50: Kolorowy wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz
Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące temperatury, wilgotności, jakości powietrza oraz stanu filtra i urządzenia.
4 skrętne koła
  • Doskonała mobilność.
Cicha praca urządzenia
  • Płynnie pracujące silniki i wentylatory, jak również równomierne rozprowadzanie powietrza.
Tryb automatyczny
  • W trybie automatycznym czujnik kontroluje pracę urządzenia i dostosowuje jego wydajność do jakości powietrza.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Moc przyłącza (W) 50
Powierzchnia pomieszczenia (m²) do 100
Przepływ powietrza (m³/h) maks. 520
Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Prędkość wentylatora 5
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 9,3
Waga z opakowaniem (kg) 10,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 290 x 290 x 580

* Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.

Wyposażenie

  • Podwójny system filtrujący
  • Wskaźnik wymiany filtra
  • Wyświetlanie jakości powietrza
  • Wskaźnik temperatury
  • Wyświetlanie wilgotności względnej powietrza
  • Obsługa urządzenia z funkcją dotykową
  • Tryb automatyczny
  • Tryb nocny
  • Funkcja blokowania
  • Funkcja timer
Zastosowania
  • Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków
