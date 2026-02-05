Oczyszczacz powietrza AF 50
Oczyszczacz powietrza AF 50 z technologią czujnika laserowego, trybem automatycznym, wyświetlaczem, filtracją H13 i filtracją z węglem aktywnym usuwa patogeny, drobny kurz, alergeny i nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniach o powierzchni od 50 do 65 m².
Perfekcyjne oczyszczanie powietrza w dużych pomieszczeniach, pokojach i miejscach pracy: Dzięki wielowarstwowemu systemowi filtrującemu oczyszczacz powietrza AF 50 usuwa z powietrza alergeny, zanieczyszczenia oraz patogeny. Urządzenie posiada następujące dodatkowe funkcje: Wkład z aktywnym węglem oraz wyświetlacz alfanumeryczny wskazujący ilość pyłu PM 2,5 w µg/m³ zawieszonego w powietrzu, jakość powietrza wyświetlaną w postaci kolorowego diagramu, temperaturę i wilgotność względną. Nasz oczyszczacz powietrza warto także wybrać ze względu na funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i bardzo cichą pracę, a także skuteczność filtrowania, która wynosi 99,95% w przypadku cząsteczek o rozmiarze 0,3 µm, jak również wysokiej jakości czujnik laserowy w trybie automatycznym. To oznacza, że tryb automatyczny i poziom wydajności są automatycznie dostosowywane do stopnia zanieczyszczenia powietrza. Poza tym w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i intensywności użytkowania urządzenia, żywotność filtra wynosi około roku.
Cechy i zalety
Filtr High Protect 13Nowy filtr H13 usuwający patogeny i aerozole. Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.
System podwójnego wlotu powietrzaDzięki znajdującemu się po dwóch stronach wlotowi powietrza urządzenie gwarantuje wysoki wydatek powietrza.
Kolorowy wyświetlaczNa wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące temperatury, wilgotności, jakości powietrza oraz stanu filtra i urządzenia.
4 skrętne koła
- Doskonała mobilność.
Cicha praca urządzenia
- Płynnie pracujące silniki i wentylatory, jak również równomierne rozprowadzanie powietrza.
Tryb automatyczny
- W trybie automatycznym czujnik kontroluje pracę urządzenia i dostosowuje jego wydajność do jakości powietrza.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Moc przyłącza (W)
|50
|Powierzchnia pomieszczenia (m²)
|do 100
|Przepływ powietrza (m³/h)
|maks. 520
|Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Prędkość wentylatora
|5
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|290 x 290 x 580
* Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.
Wyposażenie
- Podwójny system filtrujący
- Wskaźnik wymiany filtra
- Wyświetlanie jakości powietrza
- Wskaźnik temperatury
- Wyświetlanie wilgotności względnej powietrza
- Obsługa urządzenia z funkcją dotykową
- Tryb automatyczny
- Tryb nocny
- Funkcja blokowania
- Funkcja timer
Wideo
Zastosowania
- Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków
