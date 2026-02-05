Perfekcyjne oczyszczanie powietrza w dużych pomieszczeniach, pokojach i miejscach pracy: Dzięki wielowarstwowemu systemowi filtrującemu oczyszczacz powietrza AF 50 usuwa z powietrza alergeny, zanieczyszczenia oraz patogeny. Urządzenie posiada następujące dodatkowe funkcje: Wkład z aktywnym węglem oraz wyświetlacz alfanumeryczny wskazujący ilość pyłu PM 2,5 w µg/m³ zawieszonego w powietrzu, jakość powietrza wyświetlaną w postaci kolorowego diagramu, temperaturę i wilgotność względną. Nasz oczyszczacz powietrza warto także wybrać ze względu na funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i bardzo cichą pracę, a także skuteczność filtrowania, która wynosi 99,95% w przypadku cząsteczek o rozmiarze 0,3 µm, jak również wysokiej jakości czujnik laserowy w trybie automatycznym. To oznacza, że tryb automatyczny i poziom wydajności są automatycznie dostosowywane do stopnia zanieczyszczenia powietrza. Poza tym w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i intensywności użytkowania urządzenia, żywotność filtra wynosi około roku.