Oczyszczacz powietrza AF 50 Signature Line

Oczyszczacz powietrza AF 50 Signature Line z technologią czujnika laserowego, trybem automatycznym, wyświetlaczem, filtracją HEPA i filtracją z węglem aktywnym usuwa patogeny, drobny kurz, alergeny i nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniach o powierzchni od 50 m² ¹⁾ do 100 m².

Tylko nasze najbardziej innowacyjne i wydajne produkty noszą podpis pioniera technologii i założyciela firmy Alfreda Kärchera. Dzięki wysoce skutecznemu filtrowi HEPA z zawartością węgla aktywnego oczyszczacz niezawodnie filtruje drobny kurz, alergeny, patogeny, a nawet zapachy i opary chemiczne z powietrza, którym oddychasz. Dzięki inteligentnemu trybowi automatycznemu stale dostosowuje moc do jakości powietrza i nie pozostawia po sobie nic poza czystym powietrzem i prawdziwym efektem WOW.

Cechy i zalety
Korzyści Signature Line
Podpis założyciela firmy Alfreda Kärchera oznacza produkt jako najlepsze urządzenie Kärcher w swojej kategorii. Inne ekskluzywne korzyści obejmują wsparcie aplikacji i przedłużoną gwarancję.
Filtr High Protect 13
Filtr HEPA do usuwania patogenów i aerozoli Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.
Kolorowy wyświetlacz
Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące temperatury, wilgotności, jakości powietrza oraz stanu filtra i urządzenia.
System podwójnego wlotu powietrza
  • Dzięki znajdującemu się po dwóch stronach wlotowi powietrza urządzenie gwarantuje wysoki wydatek powietrza.
4 skrętne koła
  • Większa mobilność
Cicha praca urządzenia
  • Płynnie pracujące silniki i wentylatory oraz cichy wydatek powietrza.
Tryb automatyczny
  • W trybie automatycznym czujnik kontroluje pracę urządzenia i dostosowuje jego wydajność do jakości powietrza.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Moc przyłącza (W) 50
Powierzchnia pomieszczenia (m²) do 100
Przepływ powietrza (m³/h) maks. 520
Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Prędkość wentylatora 5
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 9,3
Waga z opakowaniem (kg) 11,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 290 x 290 x 580

¹⁾ Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.

Wyposażenie

  • Podwójny system filtrujący
  • Wskaźnik wymiany filtra
  • Wyświetlanie jakości powietrza
  • Wskaźnik temperatury
  • Wyświetlanie wilgotności względnej powietrza
  • Obsługa urządzenia z funkcją dotykową
  • Tryb automatyczny
  • Tryb nocny
  • Funkcja blokowania
  • Funkcja timer
Zastosowania
  • Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków
Akcesoria
Części zamienne

