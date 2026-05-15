Oczyszczacz powietrza AF 50 Signature Line
Oczyszczacz powietrza AF 50 Signature Line z technologią czujnika laserowego, trybem automatycznym, wyświetlaczem, filtracją HEPA i filtracją z węglem aktywnym usuwa patogeny, drobny kurz, alergeny i nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniach o powierzchni od 50 m² ¹⁾ do 100 m².
Tylko nasze najbardziej innowacyjne i wydajne produkty noszą podpis pioniera technologii i założyciela firmy Alfreda Kärchera. Dzięki wysoce skutecznemu filtrowi HEPA z zawartością węgla aktywnego oczyszczacz niezawodnie filtruje drobny kurz, alergeny, patogeny, a nawet zapachy i opary chemiczne z powietrza, którym oddychasz. Dzięki inteligentnemu trybowi automatycznemu stale dostosowuje moc do jakości powietrza i nie pozostawia po sobie nic poza czystym powietrzem i prawdziwym efektem WOW.
Cechy i zalety
Korzyści Signature LinePodpis założyciela firmy Alfreda Kärchera oznacza produkt jako najlepsze urządzenie Kärcher w swojej kategorii. Inne ekskluzywne korzyści obejmują wsparcie aplikacji i przedłużoną gwarancję.
Filtr High Protect 13Filtr HEPA do usuwania patogenów i aerozoli Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.
Kolorowy wyświetlaczNa wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące temperatury, wilgotności, jakości powietrza oraz stanu filtra i urządzenia.
System podwójnego wlotu powietrza
- Dzięki znajdującemu się po dwóch stronach wlotowi powietrza urządzenie gwarantuje wysoki wydatek powietrza.
4 skrętne koła
- Większa mobilność
Cicha praca urządzenia
- Płynnie pracujące silniki i wentylatory oraz cichy wydatek powietrza.
Tryb automatyczny
- W trybie automatycznym czujnik kontroluje pracę urządzenia i dostosowuje jego wydajność do jakości powietrza.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Moc przyłącza (W)
|50
|Powierzchnia pomieszczenia (m²)
|do 100
|Przepływ powietrza (m³/h)
|maks. 520
|Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Prędkość wentylatora
|5
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.
Wyposażenie
- Podwójny system filtrujący
- Wskaźnik wymiany filtra
- Wyświetlanie jakości powietrza
- Wskaźnik temperatury
- Wyświetlanie wilgotności względnej powietrza
- Obsługa urządzenia z funkcją dotykową
- Tryb automatyczny
- Tryb nocny
- Funkcja blokowania
- Funkcja timer
Zastosowania
- Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków
Akcesoria
Części zamienne
