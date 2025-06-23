Odkurzacze warsztatowe

Klasa Standard – niezawodny odkurzacz do warsztatu marki Kärcher

To proste, ale mocne i bardzo wytrzymałe modele o solidnej konstrukcji. Nadają się do zbierania zarówno suchego brudu, jak i cieczy, a ich duża siła ssania umożliwia pracę z bardzo długimi wężami. Świetnie sprawdzą się tam, gdzie potrzeba trwałości, dużej pojemności i siły – ale niekoniecznie walki z najdrobniejszym pyłem.

Odkurzacz warsztatowy klasy Standard sprawdzi się w firmach usługowych, magazynach, halach produkcyjnych, myjniach samochodowych, a także w dużych garażach i warsztatach. Wszędzie tam, gdzie brud występuje w postaci piasku, opiłków lub cieczy.