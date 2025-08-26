Odkurzacze budowlane Kärcher – poznaj klasy tych urządzeń

Odkurzacze budowlane Kärcher występują w różnych klasach – od podstawowej po zaawansowane technologicznie. Każda z nich została zaprojektowana z myślą o konkretnym typie zabrudzeń i intensywności pracy.

Klasa Tact

Model z systemem Tact to mocny odkurzacz do zastosowań budowlanych. Takie urządzenia radzą sobie z drobnym pyłem, np. gipsowym, cementowym czy kwarcowym.

Wyposażone są w system automatycznego oczyszczania filtra. Nie trzeba przerywać pracy ani ręcznie czyścić filtra.

To rozwiązanie dla ekip budowlanych, firm remontowych oraz branży obróbki betonu i kamienia.

Klasa Ap

Odkurzacz budowlany klasy Ap to uniwersalne narzędzie do pracy na mokro i sucho. Taki model poradzi sobie z cieczami, błotem, jak i średnio drobnym pyłem.

To doskonały wybór dla firm serwisowych, warsztatów i mniejszych placów budowy.

Klasa Standard

Klasa powstała z myślą o usuwaniu grubszych zanieczyszczeń.

To doskonały odkurzacz do czyszczenia po remoncie czy w zakładach produkcyjnych. Łatwy w obsłudze, intuicyjny, a przy tym bardzo wytrzymały.

NT Classic

To propozycja dla użytkowników, którzy poszukują niedrogiego, a jednocześnie profesjonalnego rozwiązania.

Urządzenia te łączą prostotę z wysoką siłą ssania, co sprawia, że świetnie sprawdzają się przy drobnych pracach remontowych, serwisowych oraz w usługach porządkowych.