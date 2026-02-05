Kärcher WD 1 (wersja bez akumulatora i ładowarki) - Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy
Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy Kärcher WD 1 Compact Battery do sprzątania na sucho i na mokro. Jest lekki, cichy i kompaktowy, co ułatwia przechowywanie i transport. Odkurzacz Kärcher WD 1 Compact Battery doskonale sprawdzi się w domu, garażu czy warsztacie. Wyjątkowo przydatny do czyszczenia wnętrza samochodu. Działa na wymienny akumulator 18V z platformy Kärcher. Akumulator i ładowarka do zakupienia osobno.
WD 1 to kompaktowy, bezprzewodowy odkurzacz na sucho/mokro zasilany za pomocą baterii 18 V kompatybilnej z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher, która może być wykorzystywana we wszystkich urządzeniach Kärcher zasilanych baterią 18 V. Przeznaczony do prac wokół domu, w garażu, a zwłaszcza do odkurzania samochodu. Imponująca siła ssąca pozwala na skuteczne i wydajne odkurzanie. Brak baterii w zestawie.
Cechy i zalety
Wymienna bateria 18 VPełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Kompaktowy designWygodny w użyciu. Łatwy w transporcie.
Niezawodny filtr kartridżowyPraca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Akcesoria do czyszczenia wnętrza samochodu
- Idealny do czyszczenia wnętrza samochodu.
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Praktyczne przechowywanie węża ssącego
- Wąż ssący łatwo zabezpieczyć z wykorzystaniem gumowego paska.
Praktyczny schowek na akcesoria
- Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Odkurzacz łatwy i wygodny w transporcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|250
|Moc ssania (W)
|60
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 85
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 22
|Pojemność zbiornika (l)
|7
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|ok. 10 (2,5 Ah) / ok. 20 (5,0 Ah)
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|64
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|386 x 279 x 312
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 1.2 m
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
- Papierowa torebka filtracyjna: 1 szt., Dwuwarstwowy
Wyposażenie
- Funkcja wydmuchu
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Wideo
Zastosowania
- Wnętrze samochodu
- Mobilne domy
- Teren wokół domu i ogród
- Altana
- Płyny
- Warsztat
- Warsztat majsterkowicza
