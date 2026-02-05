Kärcher WD 1 (wersja bez akumulatora i ładowarki) - Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy

Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy Kärcher WD 1 Compact Battery do sprzątania na sucho i na mokro. Jest lekki, cichy i kompaktowy, co ułatwia przechowywanie i transport. Odkurzacz Kärcher WD 1 Compact Battery doskonale sprawdzi się w domu, garażu czy warsztacie. Wyjątkowo przydatny do czyszczenia wnętrza samochodu. Działa na wymienny akumulator 18V z platformy Kärcher. Akumulator i ładowarka do zakupienia osobno.

WD 1 to kompaktowy, bezprzewodowy odkurzacz na sucho/mokro zasilany za pomocą baterii 18 V kompatybilnej z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher, która może być wykorzystywana we wszystkich urządzeniach Kärcher zasilanych baterią 18 V. Przeznaczony do prac wokół domu, w garażu, a zwłaszcza do odkurzania samochodu. Imponująca siła ssąca pozwala na skuteczne i wydajne odkurzanie. Brak baterii w zestawie.

Cechy i zalety
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wymienna bateria 18 V
Pełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Kompaktowy design
Wygodny w użyciu. Łatwy w transporcie.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Niezawodny filtr kartridżowy
Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Akcesoria do czyszczenia wnętrza samochodu
  • Idealny do czyszczenia wnętrza samochodu.
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Praktyczne przechowywanie węża ssącego
  • Wąż ssący łatwo zabezpieczyć z wykorzystaniem gumowego paska.
Praktyczny schowek na akcesoria
  • Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Odkurzacz łatwy i wygodny w transporcie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Znamionowa moc wejściowa (W) 250
Moc ssania (W) 60
Podciśnienie (mbar) maks. 85
Wydatek powietrza (l/s) maks. 22
Pojemność zbiornika (l) 7
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 10 (2,5 Ah) / ok. 20 (5,0 Ah)
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 64
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,1
Waga z opakowaniem (kg) 5,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 386 x 279 x 312

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 1.2 m
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
  • Papierowa torebka filtracyjna: 1 szt., Dwuwarstwowy

Wyposażenie

  • Funkcja wydmuchu
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Wideo

Zastosowania
  • Wnętrze samochodu
  • Mobilne domy
  • Teren wokół domu i ogród
  • Altana
  • Płyny
  • Warsztat
  • Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.