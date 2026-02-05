Kärcher WD 1 (wersja bez akumulatora i ładowarki) - Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy

Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy Kärcher WD 1 Compact Battery do sprzątania na sucho i na mokro. Jest lekki, cichy i kompaktowy, co ułatwia przechowywanie i transport. Odkurzacz Kärcher WD 1 Compact Battery doskonale sprawdzi się w domu, garażu czy warsztacie. Wyjątkowo przydatny do czyszczenia wnętrza samochodu. Działa na wymienny akumulator 18V z platformy Kärcher. Akumulator i ładowarka do zakupienia osobno.