Kärcher WD 2-18 V-12/18 - Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy

Odkurzacz akumulatorowy Kärcher WD 2-18 V-12/18 to wszechstronne narzędzie do czyszczenia na sucho i mokro. Posiada 12-litrowy zbiornik i 1,8-metrowy wąż ssący. Urządzenie jest kompatybilne z 18V platformą bateryjną Kärcher, co zapewnia użytkownikowi swobodę i elastyczność. Odkurzacz WD 2-18 V-12/18 wyposażony w funkcję wydmuchu, idealne dla miejsc, gdzie tradycyjne odkurzanie jest niewystarczające. Przeznaczony do użytku domowego.

Brak kabla. Brak ograniczeń: akumulatorowo zasilany odkurzacz WD 2-18 do czyszczenia na mokro i na sucho jest kompatybilny z 18 V platformą bateryjną Battery Power i oferuje maksymalną elastyczność oraz swobodę podczas czyszczenia, a także kompaktowy design. Urządzenie posiada wąż ssący o długości 1,8 m oraz ssawkę podłogową, dzięki czemu błyskawicznie usuwa mokre, drobne lub duże zanieczyszczenia. Urządzenie jest również wyposażone w solidny 12-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego oraz torebkę filtracyjną z fizeliny. Wąż ssący można bezpiecznie przechowywać na głowicy urządzenia, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Urządzenie posiada także praktyczną funkcję wydmuchu przydatną w obszarach, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, półkę do przechowywania narzędzi oraz małych przedmiotów, przełącznik obrotowy ułatwiający włączenie i wyłączenie urządzenia, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, jak również system zamykania "Pull & Push" ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika. Pozycja parking znajdująca się na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej również podczas krótkiej przerwy w pracy. Z urządzeniem dostarczany jest 18 V/2,5 Ah akumulator Kärcher Battery Power oraz ładowarka.

Cechy i zalety
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 2-18 V Battery Set V-12/18: Wymienna bateria 18 V
Wymienna bateria 18 V
Pełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilny z wszystkimi urządzeniami posiadającymi 18 V platfomę bateryjną Kärcher.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 2-18 V Battery Set V-12/18: Praktyczny schowek na akcesoria
Praktyczny schowek na akcesoria
Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Łatwe przechowywanie urządzenia.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 2-18 V Battery Set V-12/18: Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
  • Dla bezpiecznego przechowywania narzędzi i małych części takich jak: śruby lub gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Znamionowa moc wejściowa (W) 270
Moc ssania (W) 70
Podciśnienie (mbar) maks. 105
Wydatek powietrza (l/s) maks. 28
Pojemność zbiornika (l) 12
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 10 (2,5 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 300
Moc znamionowa (A) 0,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,7
Waga z opakowaniem (kg) 6,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 349 x 328 x 400

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Długość węża ssącego: 1.8 m
  • Typ węża ssącego: z prostym kolankiem
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
  • Filtr piankowy: 1 szt.

Wyposażenie

  • Inteligentny wyświetlacz: zintegrowane z akumulatorem
  • Funkcja wydmuchu
  • Pozycja parking
  • Składany uchwyt
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 2-18 V Battery Set V-12/18
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 2-18 V Battery Set V-12/18
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 2-18 V Battery Set V-12/18

Wideo

Zastosowania
  • Warsztat majsterkowicza
  • Teren wokół domu i ogród
  • Altana
  • Wnętrze samochodu
  • Płyny
  • Garaż
  • Piwnica
  • Czyszczenie strefy wejścia
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.