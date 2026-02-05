Akumulatorowo zasilany odkurzacz WD 2-18 do czyszczenia na mokro i na sucho jest kompatybilny z 18 V platformą bateryjną Battery Power i oferuje maksymalną elastyczność oraz swobodę podczas czyszczenia, a także posada kompaktowy design. Urządzenie jest wyposażone w wąż ssący o długości 1,8 m oraz ssawkę podłogową, dzięki czemu błyskawicznie usuwa mokre, drobne lub duże zanieczyszczenia. Urządzenieposiada również solidny i odporny na uderzenia 12-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego oraz torebkę filtracyjną z fizeliny. Wąż ssący można bezpiecznie przechowywać na głowicy urządzenia, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Urządzenie posiada także praktyczną funkcję wydmuchu przydatną w obszarach, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, półkę do przechowywania narzędzi oraz małych przedmiotów, przełącznik obrotowy ułatwiający włączenie i wyłączenie urządzenia, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, jak również system zamykania "Pull & Push" ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika. Pozycja parking znajdująca się na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej również podczas krótkiej przerwy w pracy.