Kärcher WD 2-18 V-12/18 - Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy

Odkurzacz WD 2-18 do czyszczenia na mokro kompatybilny z 18 V platformą bateryjną Battery Power, podczas czyszczenia zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Urządzenie posiada 12-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, wąż ssący o długości 1,8 m i funkcję wydmuchu. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Akumulatorowo zasilany odkurzacz WD 2-18 do czyszczenia na mokro i na sucho jest kompatybilny z 18 V platformą bateryjną Battery Power i oferuje maksymalną elastyczność oraz swobodę podczas czyszczenia, a także posada kompaktowy design. Urządzenie jest wyposażone w wąż ssący o długości 1,8 m oraz ssawkę podłogową, dzięki czemu błyskawicznie usuwa mokre, drobne lub duże zanieczyszczenia. Urządzenieposiada również solidny i odporny na uderzenia 12-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego oraz torebkę filtracyjną z fizeliny. Wąż ssący można bezpiecznie przechowywać na głowicy urządzenia, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Urządzenie posiada także praktyczną funkcję wydmuchu przydatną w obszarach, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, półkę do przechowywania narzędzi oraz małych przedmiotów, przełącznik obrotowy ułatwiający włączenie i wyłączenie urządzenia, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, jak również system zamykania "Pull & Push" ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika. Pozycja parking znajdująca się na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej również podczas krótkiej przerwy w pracy.

Cechy i zalety
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wymienna bateria 18 V
Pełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilny z wszystkimi urządzeniami posiadającymi 18 V platfomę bateryjną Kärcher.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Praktyczny schowek na akcesoria
Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Łatwe przechowywanie urządzenia.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
  • Dla bezpiecznego przechowywania narzędzi i małych części takich jak: śruby lub gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Znamionowa moc wejściowa (W) 270
Moc ssania (W) 70
Podciśnienie (mbar) maks. 105
Wydatek powietrza (l/s) maks. 28
Pojemność zbiornika (l) 12
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 10 (2,5 Ah) / ok. 20 (5,0 Ah)
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,7
Waga z opakowaniem (kg) 5,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 349 x 328 x 399

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 1.8 m
  • Typ węża ssącego: z prostym kolankiem
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
  • Filtr piankowy: 1 szt.

Wyposażenie

  • Funkcja wydmuchu
  • Pozycja parking
  • Składany uchwyt
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo

Zastosowania
  • Teren wokół domu i ogród
  • Altana
  • Wnętrze samochodu
  • Płyny
  • Garaż
  • Piwnica
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.