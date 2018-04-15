Odkurzacz WD 2 Plus V-15/4/18/C imponuje kompaktową konstrukcją i jest superwydajny oraz energooszczędny, a jego pobór mocy wynosi zaledwie 1000 W. Urządzenie osiąga najlepsze efekty czyszczenia suchych, mokrych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Odkurzacz uniwersalny zawiera wytrzymały 15-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, 4-metrowy kabel, a także wąż ssący o długości 1,8 m z prostym uchwytem, ssawkę podłogową na klips i fizelinowy worek filtrujący. Jednoczęściowy filtr kartridżowy umożliwia odkurzanie suchych i mokrych zanieczyszczeń. Można go zainstalować na koszu filtrującym, obracając go w prawo. Odkurzacz zawiera również praktyczną funkcję dmuchawy, która może być używana w miejscach, gdzie odkurzanie jest utrudnione. Schowek na głowicy urządzenia służy do bezpiecznego przechowywania narzędzi i małych części, takich jak śruby i gwoździe. Rury i ssawki podłogowe można również szybko i wygodnie umieścić w pozycji parkowania na zderzaku. Ponadto urządzenie zapewnia kompaktową konstrukcję, proste przechowywanie akcesoriów, system blokowania „pociągnij i popchnij” oraz ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia zapewniający wygodny transport.