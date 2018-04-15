Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus S V-15/4/18/C
WD 2 Plus S V-15/4/18/C to idealny odkurzacz uniwersalny dla początkujących, wyposażony w 15-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, jednoczęściowy filtr kartridżowy, funkcję dmuchawy, przewód 4 m i wąż ssący 1,8 m.
Odkurzacz WD 2 Plus V-15/4/18/C imponuje kompaktową konstrukcją i jest superwydajny oraz energooszczędny, a jego pobór mocy wynosi zaledwie 1000 W. Urządzenie osiąga najlepsze efekty czyszczenia suchych, mokrych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Odkurzacz uniwersalny zawiera wytrzymały 15-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, 4-metrowy kabel, a także wąż ssący o długości 1,8 m z prostym uchwytem, ssawkę podłogową na klips i fizelinowy worek filtrujący. Jednoczęściowy filtr kartridżowy umożliwia odkurzanie suchych i mokrych zanieczyszczeń. Można go zainstalować na koszu filtrującym, obracając go w prawo. Odkurzacz zawiera również praktyczną funkcję dmuchawy, która może być używana w miejscach, gdzie odkurzanie jest utrudnione. Schowek na głowicy urządzenia służy do bezpiecznego przechowywania narzędzi i małych części, takich jak śruby i gwoździe. Rury i ssawki podłogowe można również szybko i wygodnie umieścić w pozycji parkowania na zderzaku. Ponadto urządzenie zapewnia kompaktową konstrukcję, proste przechowywanie akcesoriów, system blokowania „pociągnij i popchnij” oraz ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia zapewniający wygodny transport.
Cechy i zalety
Filtr kartridżowyDo odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra. Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Praktyczny schowek na akcesoriaOszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Łatwe przechowywanie urządzenia.
Praktyczna funkcja wydmuchuUżyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika. Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Przestrzeń do przechowywania
- Dla bezpiecznego przechowywania narzędzi i małych części takich jak: śruby lub gwoździe.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Moc ssania (W)
|220
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 220
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 43
|Pojemność zbiornika (l)
|15
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|4
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|74
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|353 x 328 x 431
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.8 m
- Typ węża ssącego: z prostym kolankiem
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Składany uchwyt
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Zastosowania
- Tarasy
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Piwnica
- Płyny
- Czyszczenie strefy wejścia
- Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.