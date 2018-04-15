Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus S V-15/4/18/C

WD 2 Plus S V-15/4/18/C to idealny odkurzacz uniwersalny dla początkujących, wyposażony w 15-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, jednoczęściowy filtr kartridżowy, funkcję dmuchawy, przewód 4 m i wąż ssący 1,8 m.

Odkurzacz WD 2 Plus V-15/4/18/C imponuje kompaktową konstrukcją i jest superwydajny oraz energooszczędny, a jego pobór mocy wynosi zaledwie 1000 W. Urządzenie osiąga najlepsze efekty czyszczenia suchych, mokrych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Odkurzacz uniwersalny zawiera wytrzymały 15-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, 4-metrowy kabel, a także wąż ssący o długości 1,8 m z prostym uchwytem, ssawkę podłogową na klips i fizelinowy worek filtrujący. Jednoczęściowy filtr kartridżowy umożliwia odkurzanie suchych i mokrych zanieczyszczeń. Można go zainstalować na koszu filtrującym, obracając go w prawo. Odkurzacz zawiera również praktyczną funkcję dmuchawy, która może być używana w miejscach, gdzie odkurzanie jest utrudnione. Schowek na głowicy urządzenia służy do bezpiecznego przechowywania narzędzi i małych części, takich jak śruby i gwoździe. Rury i ssawki podłogowe można również szybko i wygodnie umieścić w pozycji parkowania na zderzaku. Ponadto urządzenie zapewnia kompaktową konstrukcję, proste przechowywanie akcesoriów, system blokowania „pociągnij i popchnij” oraz ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia zapewniający wygodny transport.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus S V-15/4/18/C: Filtr kartridżowy
Filtr kartridżowy
Do odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra. Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus S V-15/4/18/C: Praktyczny schowek na akcesoria
Praktyczny schowek na akcesoria
Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Łatwe przechowywanie urządzenia.
Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus S V-15/4/18/C: Praktyczna funkcja wydmuchu
Praktyczna funkcja wydmuchu
Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika. Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Przestrzeń do przechowywania
  • Dla bezpiecznego przechowywania narzędzi i małych części takich jak: śruby lub gwoździe.
Praktyczna pozycja parking
  • Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Moc ssania (W) 220
Podciśnienie (mbar) maks. 220
Wydatek powietrza (l/s) maks. 43
Pojemność zbiornika (l) 15
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 4
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 74
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,6
Waga z opakowaniem (kg) 6,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 353 x 328 x 431

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.8 m
  • Typ węża ssącego: z prostym kolankiem
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Składany uchwyt
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus S V-15/4/18/C
Zastosowania
  • Tarasy
  • Wnętrze samochodu
  • Garaż
  • Piwnica
  • Płyny
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
