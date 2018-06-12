Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Doskonała moc zasysania mokrych i suchych zanieczyszczeń wokół domu: Urządzenie WD 2 Plus V-12/6/18/C Home wyposażone jest w zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 12 litrów, 6-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 1,8 m, jak również specjalne akcesoria.
Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 2 Plus V-12/6/18/C Home to urządzenie, które dzięki niskiemu poborowi mocy zaledwie 1000 watów doskonale sprawdzi się w domu. Specjalne akcesoria i system filtracji sprawiają, że urządzenie znakomicie poradzi sobie z usuwaniem suchych zanieczyszczeń, wody, jak i odłamków szkła. Odkurzacz posiada solidny zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 12 litrów, przewód zasilający o długości 6 m oraz 1,8-metrowy wąż ssący. Wyposażenie obejmuje także przełączaną ssawkę podłogową do dokładnego czyszczenia wykładzin oraz posadzek, ssawkę do delikatnego odkurzania mebli tapicerowanych, 3 torebki filtracyjne z fizeliny i schowek na głowicy urządzenia, praktyczną funkcję wydmuchu, włącznik obrotowy, system zamykania „Pull & Push” do łatwego otwierania oraz zamykania zbiornika, jak również ergonomicznych uchwyt do przenoszenia. Rury i ssawkę podłogową można wygodnie odłożyć na listwie odbojowej urządzenia.
Cechy i zalety
Akcesoria do czyszczenia wykładzin, dywanów i tapicerowanych mebliOptymalne rezultaty czyszczenia. Maksymalna wygoda odkurzania.
Specjalny system filtracjiDo odkurzania suchych zanieczyszczeń, wody oraz rozbitego szkła. Odkurzanie wokół domu Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Praktyczny schowek na akcesoriaOszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Łatwe przechowywanie urządzenia.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Przestrzeń do przechowywania
- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Moc ssania (W)
|220
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 220
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 43
|Pojemność zbiornika (l)
|12
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|6
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|74
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|349 x 328 x 378
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.8 m
- Typ węża ssącego: z prostym kolankiem
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka do odkurzania na sucho: Ssawkę można przełączyć do odkurzania wykładzin lub posadzek
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Składany uchwyt
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo
Zastosowania
- Wykładzina/dywan
- Podłogi twarde
- Tapicerka
- Tapicerowane meble
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Płyny
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.