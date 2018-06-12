Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus V-12/6/18/C Home

Doskonała moc zasysania mokrych i suchych zanieczyszczeń wokół domu: Urządzenie WD 2 Plus V-12/6/18/C Home wyposażone jest w zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 12 litrów, 6-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 1,8 m, jak również specjalne akcesoria.

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 2 Plus V-12/6/18/C Home to urządzenie, które dzięki niskiemu poborowi mocy zaledwie 1000 watów doskonale sprawdzi się w domu. Specjalne akcesoria i system filtracji sprawiają, że urządzenie znakomicie poradzi sobie z usuwaniem suchych zanieczyszczeń, wody, jak i odłamków szkła. Odkurzacz posiada solidny zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 12 litrów, przewód zasilający o długości 6 m oraz 1,8-metrowy wąż ssący. Wyposażenie obejmuje także przełączaną ssawkę podłogową do dokładnego czyszczenia wykładzin oraz posadzek, ssawkę do delikatnego odkurzania mebli tapicerowanych, 3 torebki filtracyjne z fizeliny i schowek na głowicy urządzenia, praktyczną funkcję wydmuchu, włącznik obrotowy, system zamykania „Pull & Push” do łatwego otwierania oraz zamykania zbiornika, jak również ergonomicznych uchwyt do przenoszenia. Rury i ssawkę podłogową można wygodnie odłożyć na listwie odbojowej urządzenia.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus V-12/6/18/C Home: Akcesoria do czyszczenia wykładzin, dywanów i tapicerowanych mebli
Optymalne rezultaty czyszczenia. Maksymalna wygoda odkurzania.
Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus V-12/6/18/C Home: Specjalny system filtracji
Do odkurzania suchych zanieczyszczeń, wody oraz rozbitego szkła. Odkurzanie wokół domu Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus V-12/6/18/C Home: Praktyczny schowek na akcesoria
Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Łatwe przechowywanie urządzenia.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Przestrzeń do przechowywania
  • Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna pozycja parking
  • Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Moc ssania (W) 220
Podciśnienie (mbar) maks. 220
Wydatek powietrza (l/s) maks. 43
Pojemność zbiornika (l) 12
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 6
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 74
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,3
Waga z opakowaniem (kg) 6,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 349 x 328 x 378

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.8 m
  • Typ węża ssącego: z prostym kolankiem
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka do odkurzania na sucho: Ssawkę można przełączyć do odkurzania wykładzin lub posadzek
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Składany uchwyt
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Odkurzacz uniwersalny WD 2 Plus V-12/6/18/C Home

Wideo

Zastosowania
  • Wykładzina/dywan
  • Podłogi twarde
  • Tapicerka
  • Tapicerowane meble
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Płyny
Akcesoria
Części zamienne

