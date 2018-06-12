Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 2 Plus V-12/6/18/C Home to urządzenie, które dzięki niskiemu poborowi mocy zaledwie 1000 watów doskonale sprawdzi się w domu. Specjalne akcesoria i system filtracji sprawiają, że urządzenie znakomicie poradzi sobie z usuwaniem suchych zanieczyszczeń, wody, jak i odłamków szkła. Odkurzacz posiada solidny zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 12 litrów, przewód zasilający o długości 6 m oraz 1,8-metrowy wąż ssący. Wyposażenie obejmuje także przełączaną ssawkę podłogową do dokładnego czyszczenia wykładzin oraz posadzek, ssawkę do delikatnego odkurzania mebli tapicerowanych, 3 torebki filtracyjne z fizeliny i schowek na głowicy urządzenia, praktyczną funkcję wydmuchu, włącznik obrotowy, system zamykania „Pull & Push” do łatwego otwierania oraz zamykania zbiornika, jak również ergonomicznych uchwyt do przenoszenia. Rury i ssawkę podłogową można wygodnie odłożyć na listwie odbojowej urządzenia.