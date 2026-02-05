Kärcher WD 3-18 V-17/20 - Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy
Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy Kärcher WD 3-18 Battery Set V-17/20 do czyszczenia na sucho i mokro. Wyposażony w 18V akumulator, 17-litrowy zbiornik i 2-metrowy wąż ssący. Posiada funkcję wydmuchu. Odkurzacz Kärcher WD 3-18 Battery Set V-17/20 do czyszczenia obszarów zewnętrznych, wnętrza samochodu, garażu, warsztatu czy piwnicy.
Odkurzanie bez ograniczeń: akumulatorowo zasilany odkurzacz WD 3-18 do czyszczenia na mokro i na sucho jest kompatybilny z 18 V platformą bateryjną Battery Power i oferuje maksymalną elastyczność oraz swobodę podczas czyszczenia, a także kompaktowy design. Urządzenie posiada 2-metrowy wąż ssący oraz ssawkę podłogową, dzięki czemu błyskawicznie usuwa mokre, drobne lub duże zanieczyszczenia. Urządzenie jest również wyposażone w solidny 17-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, jednoczęściowy filtr kartridżowy oraz torebkę filtracyjną z fizeliny. Wąż ssący można bezpiecznie przechowywać na głowicy urządzenia, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Urządzenie posiada także praktyczną funkcję wydmuchu przydatną w obszarach, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, półkę do przechowywania narzędzi oraz małych przedmiotów, przełącznik obrotowy ułatwiający włączenie i wyłączenie urządzenia, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, jak również system zamykania "Pull & Push" ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika. Miejsce do przechowywania znajdująca sięz tyłu urzadzenia umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej również podczas krótkiej przerwy w pracy. Z urządzeniem dostarczany jest także 18 V/5,0 Ah akumulator Kärcher Battery Power oraz ładowarka.
Cechy i zalety
Wymienna bateria 18 VPełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilny z wszystkimi urządzeniami posiadającymi 18 V platfomę bateryjną Kärcher.
Filtr kartridżowyPraca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra. Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Praktyczny schowek na akcesoriaOszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Łatwe przechowywanie urządzenia.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia.
- Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
- Dla bezpiecznego przechowywania narzędzi i małych części takich jak: śruby lub gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|270
|Moc ssania (W)
|75
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 110
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 30
|Pojemność zbiornika (l)
|17
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|5
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|ok. 20 (5,0 Ah)
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|585
|Moc znamionowa (A)
|0,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|349 x 328 x 493
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 5.0 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Długość węża ssącego: 2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Inteligentny wyświetlacz: zintegrowane z akumulatorem
- Funkcja wydmuchu
- Pozycja parking
- Składany uchwyt
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Teren wokół domu i ogród
- Altana
- Wnętrze samochodu
- Płyny
- Warsztat
- Garaż
- Piwnica
- Czyszczenie strefy wejścia
- Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.