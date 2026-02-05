Brak kabla. Brak ograniczeń: akumulatorowo zasilany odkurzacz WD 3-18 S do czyszczenia na mokro i na sucho jest kompatybilny z 18 V platformą bateryjną Battery Power i oferuje maksymalną elastyczność oraz swobodę podczas czyszczenia, a także kompaktowy design. Urządzenie posiada 2-metrowy wąż ssący oraz ssawkę podłogową, dzięki czemu błyskawicznie usuwa mokre, drobne lub duże zanieczyszczenia. Urządzenie jest również wyposażone w solidny i odporny na uderzenia 17-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, jednoczęściowy filtr kartridżowy oraz torebkę filtracyjną z fizeliny. Wąż ssący można bezpiecznie przechowywać na głowicy urządzenia, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Urządzenie posiada także praktyczną funkcję wydmuchu przydatną w obszarach, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, półkę do przechowywania narzędzi oraz małych przedmiotów, przełącznik obrotowy ułatwiający włączenie i wyłączenie urządzenia, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, jak również system zamykania "Pull & Push" ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika. Miejsce do przechowywania znajdująca sięz tyłu urzadzenia umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej również podczas krótkiej przerwy w pracy.