Kärcher WD 3-18 V-17/20 - Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy

Uniwersalny odkurzacz akumulatorowy Kärcher WD 3-18 V-17/20, który doskonale sprawdzi się zarówno w domu, jak i w warsztacie. Urządzenie jest kompatybilne z 18V platformą bateryjną Kärcher, co zapewnia użytkownikowi swobodę i elastyczność, 17-litrowy zbiornik i 2-metrowy wąż ssący, umożliwia efektywne czyszczenie na sucho i mokro. Dodatkowo, odkurzacz Kärcher WD 3-18 V-17/20 posiada funkcję wydmuchu. Idealny do czyszczenia samochodów, garaży, piwnic czy patio. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Odkurzanie bez ograniczeń: akumulatorowo zasilany odkurzacz WD 3-18 do czyszczenia na mokro i na sucho jest kompatybilny z 18 V platformą bateryjną Battery Power i oferuje maksymalną elastyczność oraz swobodę podczas czyszczenia, a także kompaktowy design. Urządzenie posiada 2-metrowy wąż ssący oraz ssawkę podłogową, dzięki czemu błyskawicznie usuwa mokre, drobne lub duże zanieczyszczenia. Urządzenie jest również wyposażone w solidny 17-litrowy i odporny na uderzenia zbiornik z tworzywa sztucznego, jednoczęściowy filtr kartridżowy oraz torebkę filtracyjną z fizeliny. Wąż ssący można bezpiecznie przechowywać na głowicy urządzenia, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Urządzenie posiada także praktyczną funkcję wydmuchu przydatną w obszarach, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, półkę do przechowywania narzędzi oraz małych przedmiotów, przełącznik obrotowy ułatwiający włączenie i wyłączenie urządzenia, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, jak również system zamykania "Pull & Push" ułatwiający otwieranie i zamykanie zbiornika.Miejsce do przechowywania znajdująca sięz tyłu urzadzenia umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie rur i ssawki podłogowej również podczas krótkiej przerwy w pracy.

Cechy i zalety
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wymienna bateria 18 V
Wymienna bateria 18 V
Pełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilny z wszystkimi urządzeniami posiadającymi 18 V platfomę bateryjną Kärcher.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Filtr kartridżowy
Filtr kartridżowy
Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra. Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Praktyczny schowek na akcesoria
Praktyczny schowek na akcesoria
Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Łatwe przechowywanie urządzenia.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia.
  • Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
  • Dla bezpiecznego przechowywania narzędzi i małych części takich jak: śruby lub gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Znamionowa moc wejściowa (W) 270
Moc ssania (W) 75
Podciśnienie (mbar) maks. 110
Wydatek powietrza (l/s) maks. 30
Pojemność zbiornika (l) 17
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 10 (2,5 Ah) / ok. 20 (5,0 Ah)
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,1
Waga z opakowaniem (kg) 5,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 349 x 328 x 492

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Funkcja wydmuchu
  • Pozycja parking
  • Składany uchwyt
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo

Zastosowania
  • Tarasy
  • Teren wokół domu i ogród
  • Altana
  • Wnętrze samochodu
  • Płyny
  • Warsztat
  • Garaż
  • Piwnica
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
