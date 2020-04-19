Odkurzacz WD 3 P V-19/4/20 jest wydajny i energooszczędny, a jego pobór mocy wynosi zaledwie 1000 W. Urządzenie oraz wąż ssący i ssawka podłogowa są idealnie dopasowane - zapewniają najlepsze rezultaty czyszczenia na sucho, mokro, małych i dużych śmieci. Odkurzacz do pracy na mokro i sucho zachwyca kompaktową konstrukcją i wytrzymałym 19-litrowym plastikowym pojemnikiem, 4-metrowym kablem, 2-metrowym wężem ssącym i fizelinowym workiem filtrującym. Dzięki jednoczęściowemu filtrowi kartridżowemu możliwe jest odkurzanie zarówno mokrych, jak i suchych zanieczyszczeń bez konieczności wymiany filtra. Za pomocą zintegrowanego gniazda zasilania z automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem można podłączyć elektronarzędzia, takie jak piły lub szlifierki, a powstające zanieczyszczenia mogą być zasysane bezpośrednio. Funkcja wydmuchu jest przydatna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Wąż jest przechowywany poprzez zawieszenie go na głowicy maszyny, co pozwala zaoszczędzić miejsce. System blokowania "Pull & Push" umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie pojemnika. Akcesoria można również podłączyć bezpośrednio do węża ssącego.