Przy poborze mocy zaledwie 1000 W, urządzenie WD 3 S V-15/4/20 jest mocne i energooszczędne. Zarówno odkurzacz, wąż ssący, jak również ssawka podłogowa z wymiennymi listwami są do siebie idealnie dopasowane - dla uzyskania najlepszych rezultatów czyszczenia na sucho, mokro, jak również usuwania drobnych i dużych zanieczyszczeń. Odkurzacz do pracy na mokro i sucho imponuje kompaktowym designem oraz solidnym zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 15 litrów, przewodem zasilającym o długości 4 m, 2-metrowym wężem ssącym oraz torebką filtracyjną z fizeliny. Dzięki jednoczęściowemu filtrowi kartridżowemu, możliwe jest odkurzanie na mokro i na sucho bez konieczności wymiany filtra. Funkcja wydmuchu jest przydatna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Wąż można przechowywać wieszając go na głowicy urządzenia, oszczędzając miejsce. Przewód zasilający może być przechowywany na haku, a rury i ssawka podłogowa na listwie odbojowej. System zamykania „Pull & Push” umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie zbiornika. Kolanko odkurzacza można zdemontować i podłączyć akcesorium bezpośrednio do węża ssącego. Pozostałe sprytne rozwiązania: Narzędzia i małe części można odłożyć na głowicy urządzenia. Ergonomiczny kształt uchwytu umożliwia wygodne przenoszenie urządzenia.