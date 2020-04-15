Odkurzacz uniwersalny WD 3 S V-15/4/20
Znakomita wydajność: Kompaktowe urządzenie WD 3 S V-15/4/20 z 15-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej, 4-metrowym przewodem zasilającym, wężem ssącym o długości 2 m i filtrem kartridżowym pozwala skutecznie usuwać prawie wszystkie rodzaje zanieczyszczeń.
Przy poborze mocy zaledwie 1000 W, urządzenie WD 3 S V-15/4/20 jest mocne i energooszczędne. Zarówno odkurzacz, wąż ssący, jak również ssawka podłogowa z wymiennymi listwami są do siebie idealnie dopasowane - dla uzyskania najlepszych rezultatów czyszczenia na sucho, mokro, jak również usuwania drobnych i dużych zanieczyszczeń. Odkurzacz do pracy na mokro i sucho imponuje kompaktowym designem oraz solidnym zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 15 litrów, przewodem zasilającym o długości 4 m, 2-metrowym wężem ssącym oraz torebką filtracyjną z fizeliny. Dzięki jednoczęściowemu filtrowi kartridżowemu, możliwe jest odkurzanie na mokro i na sucho bez konieczności wymiany filtra. Funkcja wydmuchu jest przydatna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Wąż można przechowywać wieszając go na głowicy urządzenia, oszczędzając miejsce. Przewód zasilający może być przechowywany na haku, a rury i ssawka podłogowa na listwie odbojowej. System zamykania „Pull & Push” umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie zbiornika. Kolanko odkurzacza można zdemontować i podłączyć akcesorium bezpośrednio do węża ssącego. Pozostałe sprytne rozwiązania: Narzędzia i małe części można odłożyć na głowicy urządzenia. Ergonomiczny kształt uchwytu umożliwia wygodne przenoszenie urządzenia.
Cechy i zalety
Filtr kartridżowyDo odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra. Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzeniaWąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Moc ssania (W)
|230
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 230
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 45
|Pojemność zbiornika (l)
|15
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|4
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|74
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|353 x 328 x 458
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Składany uchwyt
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Warsztat
- Piwnica
- Płyny
- Czyszczenie strefy wejścia
- Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.