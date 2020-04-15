Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-15/4/20 Car

Odkurzacz WD 3 V-15/4/20 Car dogłębnie czyści wnętrza pojazdów dzięki specjalnym ssawkom, zbiornikowi o pojemności 15 l, przewodowi o długości 4 m i wężowi ssącemu o długości 2 m.

Samochodowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 3 V-15/4/20 zapewnia doskonałe ssanie, a przy tym jest energooszczędny i kompaktowy - jego pobór mocy wynosi 1000 W. W wyposażeniu znajduje się ssawka samochodowa, długa ssawka szczelinowa i szczotką ssącą z miękkim i twardym włosiem. Niezależnie od tego, czy odkurzasz deskę rozdzielczą, przestrzeń na nogi, bagażnik, czy wąskie szpary między siedzeniami: dzięki specjalnym szczotkom i ssawkom każdy obszar we wnętrzu pojazdu można dokładnie wyczyścić. Zdejmowany uchwyt umożliwia podłączenie szczotek i ssawek bezpośrednio do węża ssącego, co pozwala na łatwą pracę w trudno dostępnych przestrzeniach. Wyposażony w wytrzymały i odporny na uderzenia 15-litrowy zbiornik, 4-metrowy przewód i 2-metrowy wąż ssący ze zdejmowanym uchwytem, ssawkę podłogową Clips, ssawkę szczelinową, filtr kartridżowy i fizelinowy worek filtrujący. Jednoczęściowy filtr kartridżowy, który sprawia, że odkurzanie zarówno suchych, jak i mokrych zanieczyszczeń jest niezwykle łatwe bez konieczności wymiany filtra. Praktyczna funkcja wydmuchu, system blokowania "Pull & Push" do łatwego otwierania i zamykania pojemnika oraz ergonomiczny uchwyt do przenoszenia.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-15/4/20 Car: Akcesoria do czyszczenia wnętrza samochodu
Akcesoria do czyszczenia wnętrza samochodu
Doskonałe rezultaty odkurzania wrażliwych powierzchni, wąskich szczelin i dużych powierzchni. Optymalne usuwanie opornych zanieczyszczeń.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-15/4/20 Car: Wypinane kolanko
Wypinane kolanko
Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-15/4/20 Car: Filtr kartridżowy
Filtr kartridżowy
Do odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra. Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
  • Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
  • Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia.
  • Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
  • Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Bezproblemowe usuwanie żwiru.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Moc ssania (W) 230
Podciśnienie (mbar) maks. 230
Wydatek powietrza (l/s) maks. 45
Pojemność zbiornika (l) 15
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 4
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 74
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,5
Waga z opakowaniem (kg) 6,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 349 x 328 x 457

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Długa ssawka szczelinowa (350 mm)
  • Ssawka samochodowa
  • Ssawka szczotkowa z miękkim włosiem
  • Ssawka szczotkowa z twardym włosiem
  • Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Składany uchwyt
  • Hak na przewód zasilający
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-15/4/20 Car

Wideo

Zastosowania
  • Bagażnik
  • Siedzenia samochodowe
  • Tylne siedzenie
  • Dywaniki
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Deska rozdzielcza
  • Konsola centralna
  • Tarasy
  • Piwnica
  • Płyny
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.