Samochodowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 3 V-15/4/20 zapewnia doskonałe ssanie, a przy tym jest energooszczędny i kompaktowy - jego pobór mocy wynosi 1000 W. W wyposażeniu znajduje się ssawka samochodowa, długa ssawka szczelinowa i szczotką ssącą z miękkim i twardym włosiem. Niezależnie od tego, czy odkurzasz deskę rozdzielczą, przestrzeń na nogi, bagażnik, czy wąskie szpary między siedzeniami: dzięki specjalnym szczotkom i ssawkom każdy obszar we wnętrzu pojazdu można dokładnie wyczyścić. Zdejmowany uchwyt umożliwia podłączenie szczotek i ssawek bezpośrednio do węża ssącego, co pozwala na łatwą pracę w trudno dostępnych przestrzeniach. Wyposażony w wytrzymały i odporny na uderzenia 15-litrowy zbiornik, 4-metrowy przewód i 2-metrowy wąż ssący ze zdejmowanym uchwytem, ssawkę podłogową Clips, ssawkę szczelinową, filtr kartridżowy i fizelinowy worek filtrujący. Jednoczęściowy filtr kartridżowy, który sprawia, że odkurzanie zarówno suchych, jak i mokrych zanieczyszczeń jest niezwykle łatwe bez konieczności wymiany filtra. Praktyczna funkcja wydmuchu, system blokowania "Pull & Push" do łatwego otwierania i zamykania pojemnika oraz ergonomiczny uchwyt do przenoszenia.