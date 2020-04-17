Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/4/20
Mocny i wydajny z doskonałym stosunkiem jakości do ceny: odkurzacz WD 3 V-17/4/20 imponuje pojemnikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 17 l, przewodem o długości 4 m, wężem ssącym o długości 2 m i jednoczęściowym filtrem kartridżowym.
Model WD 3 V-17/4/20 jest wydajny i energooszczędny dzięki znamionowej mocy wejściowej wynoszącej zaledwie 1000 W. Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa na klips są optymalnie dopasowane, aby zapewnić doskonałe efekty czyszczenia w przypadku suchych, mokrych, drobnych lub grubych zabrudzeń. Odkurzacz uniwersalny zachwyca kompaktową konstrukcją i wytrzymałym 17-litrowym zbiornikiem z tworzywa sztucznego, kablem o długości 4 m, wężem ssącym o długości 2 m i fizelinowym workiem filtracyjnym. Jednoczęściowy filtr kartridżowy umożliwia odkurzanie zarówno mokrych, jak i suchych zanieczyszczeń bez konieczności wymiany filtra. Funkcja dmuchawy jest przydatna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Wąż można schować, aby zaoszczędzić miejsce, zawieszając go na głowicy urządzenia. Kabel można przechowywać na haku, a rury i ssawki podłogowe na zderzaku. System blokady typu „pociągnij i popchnij” umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie zbiornika. Uchwyt odkurzacza można zdjąć, a akcesoria można podłączyć bezpośrednio do węża ssącego. Sprytne rozwiązanie: narzędzia i małe części można przechowywać na głowicy urządzenia. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt umożliwia wygodne przenoszenie odkurzacza.
Cechy i zalety
Filtr kartridżowyDo odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra. Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzeniaWąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Moc ssania (W)
|230
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 230
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 45
|Pojemność zbiornika (l)
|17
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|4
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|74
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|349 x 328 x 492
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Składany uchwyt
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Zastosowania
- Tarasy
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Warsztat
- Piwnica
- Płyny
- Czyszczenie strefy wejścia
- Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.