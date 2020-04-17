Model WD 3 V-17/4/20 jest wydajny i energooszczędny dzięki znamionowej mocy wejściowej wynoszącej zaledwie 1000 W. Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa na klips są optymalnie dopasowane, aby zapewnić doskonałe efekty czyszczenia w przypadku suchych, mokrych, drobnych lub grubych zabrudzeń. Odkurzacz uniwersalny zachwyca kompaktową konstrukcją i wytrzymałym 17-litrowym zbiornikiem z tworzywa sztucznego, kablem o długości 4 m, wężem ssącym o długości 2 m i fizelinowym workiem filtracyjnym. Jednoczęściowy filtr kartridżowy umożliwia odkurzanie zarówno mokrych, jak i suchych zanieczyszczeń bez konieczności wymiany filtra. Funkcja dmuchawy jest przydatna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Wąż można schować, aby zaoszczędzić miejsce, zawieszając go na głowicy urządzenia. Kabel można przechowywać na haku, a rury i ssawki podłogowe na zderzaku. System blokady typu „pociągnij i popchnij” umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie zbiornika. Uchwyt odkurzacza można zdjąć, a akcesoria można podłączyć bezpośrednio do węża ssącego. Sprytne rozwiązanie: narzędzia i małe części można przechowywać na głowicy urządzenia. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt umożliwia wygodne przenoszenie odkurzacza.