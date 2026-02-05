Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/4/35 + Nozzles

Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/4/35 ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 17 l, przewodem o długości 4 m i wężem ssącym o długości 3,5 m zawiera dyszę samochodową i wyjątkowo długą dyszę szczelinową.

Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/4/35 to wydajne i energooszczędne urządzenie klasy podstawowej o poborze mocy wynoszącym zaledwie 1000 W. Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa na klips są do siebie idealnie dopasowane, aby zapewniać doskonałe efekty czyszczenia – w przypadku suchych, mokrych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Odkurzacz zawiera dodatkową ssawkę samochodową do łatwego czyszczenia powierzchni tekstylnych oraz wyjątkowo długą ssawkę szczelinową do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, w tym szczelin w konsoli centralnej. Odkurzacz wyróżnia się także kompaktowym i atrakcyjnym designem oraz odpornym na uderzenia zbiornikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 17 l. Urządzenie jest standardowo dostarczane z 4-metrowym przewodem, wężem ssącym o długości 3,5 m z odłączanym uchwytem, ssawką podłogową na klips, filtrem kartridżowym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Uchwyt można odłączyć, co umożliwia bezpośrednie podłączenie do węża ssącego akcesoriów, które ułatwiają odkurzanie, nawet w ciasnych przestrzeniach. Wąż można przechowywać na głowicy urządzenia, zawieszając go po jej obu stronach. Inne funkcje: Przełącznik obrotowy do włączania i wyłączania urządzenia, system blokady „pociągnij i popchnij” do łatwego zamykania i otwierania zbiornika oraz ergonomiczny uchwyt do przenoszenia.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/4/35 + Nozzles: Filtr kartridżowy
Filtr kartridżowy
Do odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra. Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/4/35 + Nozzles: Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/4/35 + Nozzles: Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
  • Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Bezproblemowe usuwanie żwiru.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Moc ssania (W) 230
Podciśnienie (mbar) maks. 230
Wydatek powietrza (l/s) maks. 45
Pojemność zbiornika (l) 17
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 4
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 74
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,5
Waga z opakowaniem (kg) 7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 349 x 328 x 492

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 3.5 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Długa ssawka szczelinowa (350 mm)
  • Ssawka samochodowa
  • Filtr kartridżowy: Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Składany uchwyt
  • Hak na przewód zasilający
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
Zastosowania
  • Tarasy
  • Wnętrze samochodu
  • Garaż
  • Warsztat
  • Piwnica
  • Płyny
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
