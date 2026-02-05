Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/4/35 ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 17 l, przewodem o długości 4 m i wężem ssącym o długości 3,5 m zawiera dyszę samochodową i wyjątkowo długą dyszę szczelinową.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/4/35 to wydajne i energooszczędne urządzenie klasy podstawowej o poborze mocy wynoszącym zaledwie 1000 W. Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa na klips są do siebie idealnie dopasowane, aby zapewniać doskonałe efekty czyszczenia – w przypadku suchych, mokrych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Odkurzacz zawiera dodatkową ssawkę samochodową do łatwego czyszczenia powierzchni tekstylnych oraz wyjątkowo długą ssawkę szczelinową do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, w tym szczelin w konsoli centralnej. Odkurzacz wyróżnia się także kompaktowym i atrakcyjnym designem oraz odpornym na uderzenia zbiornikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 17 l. Urządzenie jest standardowo dostarczane z 4-metrowym przewodem, wężem ssącym o długości 3,5 m z odłączanym uchwytem, ssawką podłogową na klips, filtrem kartridżowym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Uchwyt można odłączyć, co umożliwia bezpośrednie podłączenie do węża ssącego akcesoriów, które ułatwiają odkurzanie, nawet w ciasnych przestrzeniach. Wąż można przechowywać na głowicy urządzenia, zawieszając go po jej obu stronach. Inne funkcje: Przełącznik obrotowy do włączania i wyłączania urządzenia, system blokady „pociągnij i popchnij” do łatwego zamykania i otwierania zbiornika oraz ergonomiczny uchwyt do przenoszenia.
Cechy i zalety
Filtr kartridżowyDo odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra. Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzeniaWąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Bezproblemowe usuwanie żwiru.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Moc ssania (W)
|230
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 230
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 45
|Pojemność zbiornika (l)
|17
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|4
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|74
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|349 x 328 x 492
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 3.5 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Długa ssawka szczelinowa (350 mm)
- Ssawka samochodowa
- Filtr kartridżowy: Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Składany uchwyt
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Zastosowania
- Tarasy
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Warsztat
- Piwnica
- Płyny
- Czyszczenie strefy wejścia
- Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.