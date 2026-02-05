Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/4/35 to wydajne i energooszczędne urządzenie klasy podstawowej o poborze mocy wynoszącym zaledwie 1000 W. Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa na klips są do siebie idealnie dopasowane, aby zapewniać doskonałe efekty czyszczenia – w przypadku suchych, mokrych, drobnych i grubych zanieczyszczeń. Odkurzacz zawiera dodatkową ssawkę samochodową do łatwego czyszczenia powierzchni tekstylnych oraz wyjątkowo długą ssawkę szczelinową do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, w tym szczelin w konsoli centralnej. Odkurzacz wyróżnia się także kompaktowym i atrakcyjnym designem oraz odpornym na uderzenia zbiornikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 17 l. Urządzenie jest standardowo dostarczane z 4-metrowym przewodem, wężem ssącym o długości 3,5 m z odłączanym uchwytem, ssawką podłogową na klips, filtrem kartridżowym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Uchwyt można odłączyć, co umożliwia bezpośrednie podłączenie do węża ssącego akcesoriów, które ułatwiają odkurzanie, nawet w ciasnych przestrzeniach. Wąż można przechowywać na głowicy urządzenia, zawieszając go po jej obu stronach. Inne funkcje: Przełącznik obrotowy do włączania i wyłączania urządzenia, system blokady „pociągnij i popchnij” do łatwego zamykania i otwierania zbiornika oraz ergonomiczny uchwyt do przenoszenia.