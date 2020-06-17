Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-17/6/20 Car
Odkurzacz samochodowy o wyjątkowej mocy; Urządzenie WD 3 V-17/6/20 Car zostało opracowane z myślą o odkurzaniu wnętrza pojazdu. Odkurzacz posiada zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 17 litrów, 6-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 2 m, jak również specjalne ssawki.
Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 3 V-17/6/20 Car posiada wyjątkowo wysoką moc, jest kompaktowy oraz energooszczędny - dzięki poborowi mocy zaledwie 1000 W. Urządzenie imponuje ssawką samochodową, wyjątkowo długą ssawką szczelinową, a także ssawką szczotkową z miękkim oraz twardym włosiem. Niezależnie od tego, czy chodzi o delikatne powierzchnie, takie jak deska rozdzielcza, silnie zanieczyszczone obszary, takie jak dywaniki, duże powierzchnie takie jak bagażnik, czy też wąskie przestrzenie między siedzeniami: Dzięki specjalnym szczotkom i ssawkom, każdy obszar wewnątrz pojazdu można dokładnie wyczyścić bez żadnego wysiłku.Wypinane kolanko umożliwia podłączenie szczotek i ssawek bezpośrednio do węża ssącego, co pozwala na pracę bez wysiłku w trudno dostępnych miejscach. Wyposażony w solidny, odporny na uderzenia zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 17 litrów, przewód zasilający o długości 6 m, 2-metrowy wąż ssący z wypinanym kolankiem, ssawkę podłogową Clips, ssawkę szczelinową, filtr kartridżowy oraz torebkę filtracyjną z fizeliny. Jednoczęściowy filtr kartridżowy umożliwia odkurzanie na sucho i mokro bez konieczności wymiany filtra. Pozostałe zalety to: możliwość przechowywania na głowicy urządzenia, system zamykania „Pull & Push”, który umożliwia proste otwieranie i zamykanie zbiornika, jak również ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwiający transportowanie urządzenia.
Cechy i zalety
Akcesoria do czyszczenia wnętrza samochoduDoskonałe rezultaty odkurzania wrażliwych powierzchni, wąskich szczelin i dużych powierzchni. Optymalne usuwanie opornych zanieczyszczeń.
Wypinane kolankoMożliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Filtr kartridżowyDo odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra. Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
- Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Moc ssania (W)
|230
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 230
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 45
|Pojemność zbiornika (l)
|17
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|6
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|74
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|349 x 328 x 492
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Długa ssawka szczelinowa (350 mm)
- Ssawka samochodowa
- Ssawka szczotkowa z miękkim włosiem
- Ssawka szczotkowa z twardym włosiem
- Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Składany uchwyt
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo
Zastosowania
- Bagażnik
- Siedzenia samochodowe
- Tylne siedzenie
- Dywaniki
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Deska rozdzielcza
- Konsola centralna
- Tarasy
- Piwnica
- Płyny
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.