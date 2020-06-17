Odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 3 V-17/6/20 Car posiada wyjątkowo wysoką moc, jest kompaktowy oraz energooszczędny - dzięki poborowi mocy zaledwie 1000 W. Urządzenie imponuje ssawką samochodową, wyjątkowo długą ssawką szczelinową, a także ssawką szczotkową z miękkim oraz twardym włosiem. Niezależnie od tego, czy chodzi o delikatne powierzchnie, takie jak deska rozdzielcza, silnie zanieczyszczone obszary, takie jak dywaniki, duże powierzchnie takie jak bagażnik, czy też wąskie przestrzenie między siedzeniami: Dzięki specjalnym szczotkom i ssawkom, każdy obszar wewnątrz pojazdu można dokładnie wyczyścić bez żadnego wysiłku.Wypinane kolanko umożliwia podłączenie szczotek i ssawek bezpośrednio do węża ssącego, co pozwala na pracę bez wysiłku w trudno dostępnych miejscach. Wyposażony w solidny, odporny na uderzenia zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 17 litrów, przewód zasilający o długości 6 m, 2-metrowy wąż ssący z wypinanym kolankiem, ssawkę podłogową Clips, ssawkę szczelinową, filtr kartridżowy oraz torebkę filtracyjną z fizeliny. Jednoczęściowy filtr kartridżowy umożliwia odkurzanie na sucho i mokro bez konieczności wymiany filtra. Pozostałe zalety to: możliwość przechowywania na głowicy urządzenia, system zamykania „Pull & Push”, który umożliwia proste otwieranie i zamykanie zbiornika, jak również ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwiający transportowanie urządzenia.