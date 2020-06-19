Odkurzacz WD 3 V-19/6/20 jest wydajny i energooszczędny, a jego pobór mocy wynosi zaledwie 1000 W. Wąż ssący i ssawka podłogowa są idealnie dopasowane - zapewniają najlepsze rezultaty sprzątania suchych, mokrych, drobnych i grubych zabrudzeń. Odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho zachwyca kompaktową konstrukcją i wytrzymałym 19-litrowym zbiornikiem na zanieczyszczenia wykonanym z tworzywa sztucznego, 6-metrowym kablem zasilającym, 2-metrowym wężem ssącym i fizelinową torebką filtracyjną. Dzięki jednoczęściowemu filtrowi kartridżowemu możliwe jest odkurzanie zarówno mokrych, jak i suchych zanieczyszczeń bez konieczności wymiany filtra. Funkcja wydmuchu jest przydatna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Wąż i rury ssące wraz ssawkami podłogowymi można przchowywać na urządzeniu. System zamykania "Pull & Push" umożliwia proste otwieranie i zamykanie zbiornika na zanieczyszczenia. Rękojeść węża ssącego można zdjąć i podłączyć do elektronarzędzia. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia umożliwia wygodny transport.