Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-19/6/20

Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-19/6/20 jest mocny i wydajny: pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 19 l, przewód o długości 6 m, wąż ssący o długości 2 m i filtr kartridżowy gwarantują najlepsze efekty czyszczenia.

Odkurzacz WD 3 V-19/6/20 jest wydajny i energooszczędny, a jego pobór mocy wynosi zaledwie 1000 W. Wąż ssący i ssawka podłogowa są idealnie dopasowane - zapewniają najlepsze rezultaty sprzątania suchych, mokrych, drobnych i grubych zabrudzeń. Odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho zachwyca kompaktową konstrukcją i wytrzymałym 19-litrowym zbiornikiem na zanieczyszczenia wykonanym z tworzywa sztucznego, 6-metrowym kablem zasilającym, 2-metrowym wężem ssącym i fizelinową torebką filtracyjną. Dzięki jednoczęściowemu filtrowi kartridżowemu możliwe jest odkurzanie zarówno mokrych, jak i suchych zanieczyszczeń bez konieczności wymiany filtra. Funkcja wydmuchu jest przydatna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Wąż i rury ssące wraz ssawkami podłogowymi można przchowywać na urządzeniu. System zamykania "Pull & Push" umożliwia proste otwieranie i zamykanie zbiornika na zanieczyszczenia. Rękojeść węża ssącego można zdjąć i podłączyć do elektronarzędzia. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia umożliwia wygodny transport.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-19/6/20: Filtr kartridżowy
Filtr kartridżowy
Do odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra. Łatwy montaż i usuwanie filtra przez obrócenie, bez dodatkowego elementu mocującego.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-19/6/20: Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów. Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-19/6/20: Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
Wąż ssący można bezpiecznie zawiesić na głowicy urządzenia, dzięki czemu zajmuje mało miejsca. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Przestrzeń do przechowywania
  • Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Praktyczna funkcja wydmuchu
  • Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
  • Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
  • Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Urządzenie, wąż ssący i ssawka podłogowa są do siebie optymalnie dopasowane
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Urządzenie łatwe i wygodne w transporcie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Moc ssania (W) 230
Podciśnienie (mbar) maks. 230
Wydatek powietrza (l/s) maks. 45
Pojemność zbiornika (l) 19
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
Kabel zasilający (m) 6
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 74
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,8
Waga z opakowaniem (kg) 6,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 349 x 328 x 528

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Obrotowy włącznik (ON/OFF)
  • Funkcja wydmuchu
  • Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
  • Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Składany uchwyt
  • Hak na przewód zasilający
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Odkurzacz uniwersalny WD 3 V-19/6/20
Zastosowania
  • Tarasy
  • Wnętrze samochodu
  • Garaż
  • Warsztat
  • Piwnica
  • Płyny
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Części zamienne

